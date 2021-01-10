В субботу от Covid-19 привиты только 309 человек

Сегодня, 10 января, уточнены данные о вакцинации в предыдущие дни, поэтому немного возросло общее количество привитых. В целом вакцины получили 6583 человека, в том числе 5120 медиков и 1463 работника лечебных учреждений.

Латвия к настоящему моменту получила 23 400 доз вакцины Comirnaty производства Pfizer и BioNTech, которые предназначены для вакцинации 11 700 человек. К сегодняшнему дню вакцинацию прошли 56,2% из них.

Как сообщалось, чтобы ускорить темпы вакцинации от Covid-19, Минздрав принял решение о добровольной вакцинации всех медицинских работников, которая начнется в понедельник, 11 января.