В субботу от Covid-19 привиты только 309 человек

Сегодня, 10 января, уточнены данные о вакцинации в предыдущие дни, поэтому немного возросло общее количество привитых. В целом вакцины получили 6583 человека, в том числе 5120 медиков и 1463 работника лечебных учреждений.
Латвия к настоящему моменту получила 23 400 доз вакцины Comirnaty производства Pfizer и BioNTech, которые предназначены для вакцинации 11 700 человек. К сегодняшнему дню вакцинацию прошли 56,2% из них.
Как сообщалось, чтобы ускорить темпы вакцинации от Covid-19, Минздрав принял решение о добровольной вакцинации всех медицинских работников, которая начнется в понедельник, 11 января.
Правительство в пятницу, 8 января, постановило, что Латвия дополнительно приобретет до 1,4 млн вакцин Pfizer и BioNTech, так как Еврокомиссия приняла решение обеспечить для государств ЕС дополнительно еще 300 млн доз вакцины Comirnaty.