На следующей неделе в Латвии ожидаются самые сильные мороз и снегопад за два года
В первой половине новой недели в Латвии будет обильный снег, а температура воздуха будет близка к нулю, затем похолодает, прогнозируют синоптики.
В первой половине новой недели в Латвии будет обильный снег, а температура воздуха будет близка к нулю, затем похолодает, прогнозируют синоптики.
Снегопад и мороз во многих частях страны будут самыми сильными с первого квартала 2019 года, или даже дольше.
С понедельника, 11 января, по среду в Латвии иногда будет идти снег с метелью. Будет дуть порывистый южный ветер. Наибольшее количество осадков, включая мокрый снег и дождь, будет в Курземе. Во многих местах Латвии снежный покров станет толще на 10-15 сантиметров, в некоторых местах в западной и центральной части Курземе может выпасть 20 сантиметров снега. Из-за метели толщина снежного покрова будет неравномерной, на длительный период ожидаются плохие условия дорожного движения.
В середине недели в Латвию начнет поступать более холодный воздух из России. Есть вероятность, что морозы в Видземе и Латгале увеличатся до -20 и более градусов.
Во второй половине недели снега будет намного меньше, а иногда небо станет яснее, восточный ветер от медленного до умеренного сменится на северный.