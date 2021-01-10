За сутки в Латвии выявлено 616 новых случаев Covid-19, скончался 31 человек

Один из умерших входил в возрастную группу от 25 до 30 лет, один - от 40 до 45 лет, четверо - от 50 до 60 лет, девять - от 60 до 70 лет, семь - от 70 до 80 лет, еще семь - от 80 до 90 и двое - от 90 до 95 лет.

Всего в Латвии умерло 849 пациентов с Covid-19, что составляет 1,7% от общего количества инфицированных.

В субботу было сделано 6336 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии заболели 49 568 человек.

За последние сутки в больницы Латвии доставлено еще 80 пациентов с Covid-19, всего в больницах - 1147 таких больных, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Всего в больницах находятся 1147 пациентов с коронавирусом, у 1079 человек заболевание средней тяжести, состояние 68 человек оценивается как тяжелое.