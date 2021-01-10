В Литве за сутки Covid-19 обнаружен у 1490 человек, в Эстонии - у 429

За минувшие сутки в Литве подтверждены 1490 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 24 человека.
За минувшие сутки выздоровели 226 человек.
С начала пандемии в Литве выявлено 159 672 случая заражения коронавирусом, 92 453 человека выздоровели, 64 078 человек все еще болеют.
В целом от коронавируса в Литве скончались 2197 человек.
За минувшие сутки взято 8162 пробы на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии составило 1,74 млн.
За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 3832 теста на коронавирус, выявлено 429 положительных результатов, что составляет 11,2% общего количества тестов. Пятеро человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 610,82 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов - 12,8% общего количества сделанных тестов.
Всего в Эстонии умерли 283 человека с коронавирусом.
В Эстонии от коронавируса вакцинированы 10 749 человек.