В Литве за сутки Covid-19 обнаружен у 1490 человек, в Эстонии - у 429

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждены 1490 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 24 человека.

За минувшие сутки выздоровели 226 человек.

С начала пандемии в Литве выявлено 159 672 случая заражения коронавирусом, 92 453 человека выздоровели, 64 078 человек все еще болеют.

В целом от коронавируса в Литве скончались 2197 человек.

За минувшие сутки взято 8162 пробы на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии составило 1,74 млн.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 3832 теста на коронавирус, выявлено 429 положительных результатов, что составляет 11,2% общего количества тестов. Пятеро человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 610,82 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов - 12,8% общего количества сделанных тестов.

Всего в Эстонии умерли 283 человека с коронавирусом.