Стала известна возможная дата возвращения Александра Емельяненко

Ранее стало известно, что промоушн уже начал переговоры о выступлении Емельяненко на турнире, назначенном на апрель.
Свой последний на данный момент бой 39-летний Емельяненко провёл 24 июля прошлого года против Магомеда Исмаилова на турнире АСА 107, в котором проиграл в третьем раунде техническим нокаутом.
"Мы всегда были на связи с Александром. У него произошло довольно досадное поражение в том бою с Исмаиловым, Магомед выиграл тот бой без каких-либо вопросов, вообще был на голову выше, и вся эта ситуация подломила Александра. Он стал менее активен в соцсетях, появились трудности в отношениях с клубом "Ахмат". Но, мы всегда были с ним на связи. По телефону он всегда был бодр и весел, как раньше, я не слышал ни нотки грусти. Он собирался вернуться в бои и искал варианты. Перед Новым годом я предложил ему выступить на запланированном в апреле в Санкт-Петербурге турнире Open FC 3 и возглавить кард. Пока ещё нет соперника, известна только приблизительная дата - 17 апреля.
Пока Александр взял паузу. А когда он подтвердит готовность выступить на нашем турнире, мы начнём обсуждать соперника и остальные вопросы - финансовые и прочее. Хотелось бы увидеть бой Александра с Фабио Мальдонадо (бывший соперник Фёдора Емельяненко). Это был бы весьма интересный и громкий бой. Тут нужно будет переговорить с Александром и Мальдонадо, проделать определённую работу и прийти к договорённостям", - сказал Гурьянов.