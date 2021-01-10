Стала известна возможная дата возвращения Александра Емельяненко

"Мы всегда были на связи с Александром. У него произошло довольно досадное поражение в том бою с Исмаиловым, Магомед выиграл тот бой без каких-либо вопросов, вообще был на голову выше, и вся эта ситуация подломила Александра. Он стал менее активен в соцсетях, появились трудности в отношениях с клубом "Ахмат". Но, мы всегда были с ним на связи. По телефону он всегда был бодр и весел, как раньше, я не слышал ни нотки грусти. Он собирался вернуться в бои и искал варианты. Перед Новым годом я предложил ему выступить на запланированном в апреле в Санкт-Петербурге турнире Open FC 3 и возглавить кард. Пока ещё нет соперника, известна только приблизительная дата - 17 апреля.