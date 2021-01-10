ФОТО ⟩ Как из развалин воскрес старейший деревянный дом в Елгаве

В Елгаве в 2019 году отреставрировали историческое деревянное здание на улице Вецпилсетас, 14, соединив его с отреставрированным каменным зданием на улице Кришьяна Барона, 50, создав объединенный Земгальский реставрационный центр.
Реконструкция и реставрация трехэтажного деревянного дома на улице Вецпилсетас на организованной отраслевыми организациями выставке "Лучшее строение года в Латвии 2019" получила высшую оценку в номинации "Реставрация". Планируется, что деревянное здание станет общедоступным туристическим объектом, где можно будет получить обширную познавательную информацию о деревянной архитектуре Елгавы, квартале улицы Вецпилсетас, а также об истории постройки и реставрации здания.
Предусмотрено место под конференц-зал, сувенирный магазин и музей. В каменном здании разместятся реставрационные мастерские.
Дом по улице Вецпилсетас, 14 - памятник архитектуры государственного значения, играющий особую роль в истории деревянного зодчества Елгавы.
Строительный комплекс в Старом городе - это лишь небольшой квартал исторических деревянных построек на бывшей окраине Елгавы, которые не погибли вместе с остальной частью исторического центра роковым летом 1944 года
Автор проекта реставрации, архитектор SIA Livland Group Эрик Церпиньш, говорит, что дом несколько раз перестраивался, в нем много слоев разного времени и можно долго спорить, какая часть старше. Во время реставрации было проведено дендрологическое датирование, и один из определенных периодов - 1790 год, так что период строительства здания относится как минимум к концу XVIII века.
Новый, живой дом
Ныне яркое здание на улице Вецпилсетас, 14, в течение нескольких лет было серой развалиной со слабыми следами былой славы в фасадных конструкциях. Эрик Церпиньш говорит - самое главное, чтобы дом не сносили. Он вспоминает, что уже тогда, когда был готов проект реновации здания, на празднике улицы Вецпилсетас подходили люди и говорили - ну, надо сносить!
"Это настолько глубокое неверие, что старая постройка может продолжать жить.
Теперь этот дом - один из аргументов, определяющих, что в будущем мы будем более экологичными в своем отношении к культурной среде.
Культурной среде свойственен культурный слой, который накапливается, но если его смыть, раскопать, выбросить и засыпать песком, там больше ничего не вырастет. Действительно, этот дом был очень сильно разрушен, и я понимаю, почему люди были так скептически настроены", - признается архитектор.
Уникальные решения
Руководитель проекта Валдис Гринпукалс из SIA RERE Meistari говорит, что в начале работы
дом был в таком плохом состоянии, что трудно было решить, с какого конца вообще начать работу.
"Мы начали с уборки и обеспечения безопасности дома, чтобы не было опасно заходить внутрь. Последние обитатели здания возводили местами кирпичные стены - полагаю, если бы этого не сделали, дом бы уже рухнул", - говорит Гринпукалс.
Технически одним из самых сложных и интересных решений при реализации проекта было поднятие всего здания с помощью специальных домкратов без демонтажа на 30-35 см - примерно на такую глубину здание осело. Поднятие здания началось в мае 2018 года и закончилось в начале зимы.
Как уникальный прием строитель выделяет постройку полностью нового несущего каркаса внутри здания, который выдерживает все нагрузки. Сохранились и исторические конструкции, которые продолжают функционировать в гораздо более спокойном режиме.
"Изначально в проекте реконструкции планировалось довольно много новых деталей, но когда объект был очищен, стало ясно, что можно сохранить гораздо больше старых конструкций, чем предполагалось, - говорит Валдис Гринпукалс. "Например, почти все стены должны были быть из новых досок, но в ходе работ выяснилось, что многое можно сохранить. Около 70 процентов конструкций кровли также остались старые, оригинальные", - добавляет он.
Редким решением было перенести старую штукатурку - ее демонтировали и поставили обратно после утепления стены, сохранив исторические настенные рисунки.
"В качестве удачной импровизации следует выделить кирпичное покрытие пола, которое вместе с разделяющими деревянными балками копирует старые решетчатые стены. Однако, несмотря на то, что конструкция пола является импровизацией, материалы, использованные в ней, аутентичные - строители старались оставить как можно больше оригинальных материалов", - говорит Гринпукалс.
Старый деревянный пол также сохранился в гораздо большей степени, чем планировалось - факт того, что старые доски еще можно использовать, был установлен в процессе уборки.
"В результате мы использовали так много оригинальных материалов, что новые даже нельзя заметить.
Видно, какая доска новая, а какая старая, но живут они вместе".
Ценной деталью помещения является сохранившаяся старинная деревянная колонна, которую установили для предотвращения оседания одной балки. Колонна сохранилась на историческом месте.
Историческая мостовая во дворе здания тоже самая настоящая - когда двор раскопали, булыжники сложили, а затем положили на прежнее место.
По словам Церпиньша, важной задачей было предоставить все технические решения, требуемые нормативными актами - пожарную безопасность, вентиляцию, электромонтаж, доступ и т. д. "Это все требуется для полноценного функционирования дома, и все это нужно было встроить в него в процессе проектирования. Таким образом, современная жизнь вошла в здание с белыми батареями отопления и сигнализацией. В противном случае дом просто больше нельзя было бы использовать, он стал бы экспонатом".
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