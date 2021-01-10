ФОТО ⟩ Как из развалин воскрес старейший деревянный дом в Елгаве

Реконструкция и реставрация трехэтажного деревянного дома на улице Вецпилсетас на организованной отраслевыми организациями выставке "Лучшее строение года в Латвии 2019" получила высшую оценку в номинации "Реставрация". Планируется, что деревянное здание станет общедоступным туристическим объектом, где можно будет получить обширную познавательную информацию о деревянной архитектуре Елгавы, квартале улицы Вецпилсетас, а также об истории постройки и реставрации здания.

Предусмотрено место под конференц-зал, сувенирный магазин и музей. В каменном здании разместятся реставрационные мастерские. 8

Все сохранено

Дом по улице Вецпилсетас, 14 - памятник архитектуры государственного значения, играющий особую роль в истории деревянного зодчества Елгавы.

Строительный комплекс в Старом городе - это лишь небольшой квартал исторических деревянных построек на бывшей окраине Елгавы, которые не погибли вместе с остальной частью исторического центра роковым летом 1944 года 8

и пережили 1947 год, когда остатки центра города были полностью разрушены съемками советского кино о Сталинградской битве.

Здание на улице Вецпилсетас, 14 - старейшее из сохранившихся деревянных построек в Елгаве. 8

Автор проекта реставрации, архитектор SIA Livland Group Эрик Церпиньш, говорит, что дом несколько раз перестраивался, в нем много слоев разного времени и можно долго спорить, какая часть старше. Во время реставрации было проведено дендрологическое датирование, и один из определенных периодов - 1790 год, так что период строительства здания относится как минимум к концу XVIII века.

ФОТО: SIA RERE Meistari

Новый, живой дом

Ныне яркое здание на улице Вецпилсетас, 14, в течение нескольких лет было серой развалиной со слабыми следами былой славы в фасадных конструкциях. Эрик Церпиньш говорит - самое главное, чтобы дом не сносили. Он вспоминает, что уже тогда, когда был готов проект реновации здания, на празднике улицы Вецпилсетас подходили люди и говорили - ну, надо сносить!

"Это настолько глубокое неверие, что старая постройка может продолжать жить.

Теперь этот дом - один из аргументов, определяющих, что в будущем мы будем более экологичными в своем отношении к культурной среде. 8

Культурной среде свойственен культурный слой, который накапливается, но если его смыть, раскопать, выбросить и засыпать песком, там больше ничего не вырастет. Действительно, этот дом был очень сильно разрушен, и я понимаю, почему люди были так скептически настроены", - признается архитектор.

ФОТО: SIA RERE Meistari

Уникальные решения

Руководитель проекта Валдис Гринпукалс из SIA RERE Meistari говорит, что в начале работы

дом был в таком плохом состоянии, что трудно было решить, с какого конца вообще начать работу. 8

"Мы начали с уборки и обеспечения безопасности дома, чтобы не было опасно заходить внутрь. Последние обитатели здания возводили местами кирпичные стены - полагаю, если бы этого не сделали, дом бы уже рухнул", - говорит Гринпукалс.