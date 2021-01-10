Продлена возможность сдать тест на Covid-19 без направления врача

Минздрав проанализирует, возникали ли очереди на тестирование в то время, когда тест можно было сдать без направления, чтобы принять решение о дальнейших действиях.

Записаться на анализ можно по централизованному телефону 8303, а также в пункты тестирования Centrala laboratorija по телефону 8330, в E. Gulbja laboratorija по телефону 67801112, в MFD Laboratorija по телефону 66164606 и в NMS Laboratorija по телефону 67144015.