Продлена возможность сдать тест на Covid-19 без направления врача
До 25 января продлена возможность сдать тест на Covid-19 без направления врача, если имеются симптомы заболевания, сообщила агентству LETA представитель Минздрава Анна Страпцане.
До 25 января продлена возможность сдать тест на Covid-19 без направления врача, если имеются симптомы заболевания, сообщила агентству LETA представитель Минздрава Анна Страпцане.
Минздрав проанализирует, возникали ли очереди на тестирование в то время, когда тест можно было сдать без направления, чтобы принять решение о дальнейших действиях.
Записаться на анализ можно по централизованному телефону 8303, а также в пункты тестирования Centrala laboratorija по телефону 8330, в E. Gulbja laboratorija по телефону 67801112, в MFD Laboratorija по телефону 66164606 и в NMS Laboratorija по телефону 67144015.
Записаться на сдачу анализов можно также в электронном виде на сайтах Восточной больницы, E. Gulbja laboratorija и в Centrala laboratorija по электронной почте analizes@laboratorija.lv.