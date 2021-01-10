Лукашенко: Нет оснований, чтобы чемпионат мира не состоялся в Минске
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал возможный перенос чемпионата мира 2021 года по хоккею из Минска, пишет "Чемпионат".
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал возможный перенос чемпионата мира 2021 года по хоккею из Минска, пишет "Чемпионат".
Чемпионат мира по хоккею 2021 года должны были принять Минск и Рига, но правительство Латвии не желает проводить турнир вместе с Беларусью в качестве протеста против того, что самопровозглашённый президент страны Александр Лукашенко применяет репрессии против мирных демонстрантов.
Также сообщалось, что международная федерация хоккея на льду (IIHF) отложила принятие решения о чемпионате мира по хоккею 2021 года до конца января.
Сам Лукашенко заявил, что не видит причин, по которым турнир надо переносить из Минска.
"Мы особо не паримся. Пройдёт - пройдёт, не пройдёт - не пройдёт. Но оснований, чтобы он не прошёл, на миллиметр нет. Это будет позор полный. Мы готовы хоть завтра чемпионат мира проводить", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Планируется, что чемпионат мира по хоккею 2021 года начнётся 21 мая, а финальный матч состоится 6 июня.