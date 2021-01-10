Вс, 10.01.2021
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Лукашенко: Нет оснований, чтобы чемпионат мира не состоялся в Минске

Александр Лукашенко

ФОТО: AP/Scanpix

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал возможный перенос чемпионата мира 2021 года по хоккею из Минска, пишет "Чемпионат".

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должны были принять Минск и Рига, но правительство Латвии не желает проводить турнир вместе с Беларусью в качестве протеста против того, что самопровозглашённый президент страны Александр Лукашенко применяет репрессии против мирных демонстрантов.

Также сообщалось, что международная федерация хоккея на льду (IIHF) отложила принятие решения о чемпионате мира по хоккею 2021 года до конца января.

Сам Лукашенко заявил, что не видит причин, по которым турнир надо переносить из Минска.

"Мы особо не паримся. Пройдёт - пройдёт, не пройдёт - не пройдёт. Но оснований, чтобы он не прошёл, на миллиметр нет. Это будет позор полный. Мы готовы хоть завтра чемпионат мира проводить", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Планируется, что чемпионат мира по хоккею 2021 года начнётся 21 мая, а финальный матч состоится 6 июня.

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