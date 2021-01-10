Вс, 10.01.2021
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Папа Римский Франциск
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Видео ⟩ Что может быть лучше: счастливый олень развлекается на пляже

Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

В Сети опубликовали видео, на котором довольный олень рано утром скачет по пляжу. Отличный повод отвлечься от важных новостей!

Также есть версия со звуковыми эффектами из мультфильмов, она даже лучше: 

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