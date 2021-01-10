Видео ⟩ Что может быть лучше: счастливый олень развлекается на пляже
В Сети опубликовали видео, на котором довольный олень рано утром скачет по пляжу. Отличный повод отвлечься от важных новостей!
В Сети опубликовали видео, на котором довольный олень рано утром скачет по пляжу. Отличный повод отвлечься от важных новостей!
We interrupt your regularly scheduled doomscrolling to bring you a joyful deer prancing across a beach at sunrise 🦌 🌅 pic.twitter.com/Lnk96yx1f6— Kurt Kohlstedt (@KurtKohlstedt) January 7, 2021
Также есть версия со звуковыми эффектами из мультфильмов, она даже лучше:
Your wish is my command.... pic.twitter.com/j7x6nFBrZ1— Rob Kettridge (@RobKettridge) January 7, 2021