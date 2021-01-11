Легендарный Эдгар Давидс был удалён с поля в дебютном матче в качестве тренера

Новый клуб Давидса выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Португалии. После игры с "Лузитану Эвора" (0:0) на поле началась потасовка. В конфликт футболистов вмешались и тренеры команд.

В итоге Давидс получил красную карточку, а тренер соперников отделался жёлтой. После игры Давидс отказался общаться с прессой и не пояснил причины удаления.

"Ольяненсе" занимает четвёртое место в своей группе в третьем дивизионе. Команда Давидса набрала 14 очков в восьми матчах.

47-летний Эдгар Давидс за время своей карьеры выступал за такие клубы как "Аякс", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Интер" и "Тоттенхэм". Также на его счету 74 матча за национальную команду Нидерландов.