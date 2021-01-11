Пн, 11.01.2021
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Легендарный Эдгар Давидс был удалён с поля в дебютном матче в качестве тренера

Эдгар Давидс

ФОТО: AFP/SCANPIX

Бывший полузащитник "Ювентуса", "Аякса" и сборной Нидерландов Эдгар Давидс был удалён с поля в дебютном матче в качестве тренера португальского клуба "Ольяненсе".

Новый клуб Давидса выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Португалии. После игры с "Лузитану Эвора" (0:0) на поле началась потасовка. В конфликт футболистов вмешались и тренеры команд.

В итоге Давидс получил красную карточку, а тренер соперников отделался жёлтой. После игры Давидс отказался общаться с прессой и не пояснил причины удаления.

"Ольяненсе" занимает четвёртое место в своей группе в третьем дивизионе. Команда Давидса набрала 14 очков в восьми матчах.

47-летний Эдгар Давидс за время своей карьеры выступал за такие клубы как "Аякс", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Интер" и "Тоттенхэм". Также на его счету 74 матча за национальную команду Нидерландов.

Давидс выходил на матчи в специальных очках, которые ему были необходимы ввиду нарушения зрения (глаукомы).

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