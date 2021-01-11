Президент UFC: "Как можно не сделать бой Конор - Хабиб ещё раз?"
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что планирует встретиться с Хабибом Нурмагомедовым, чтобы уговорить его провести ещё один поединок.
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что планирует встретиться с Хабибом Нурмагомедовым, чтобы уговорить его провести ещё один поединок.
"Встречусь с Хабибом, потому что считаю, что он, конечно же, должен драться снова. Посмотрите, что он сделал с каждым соперником на своём пути. Буду его уговаривать ещё на один бой так сильно, как только могу", - приводит слова Уайта ESPN.
Президент UFC также сообщил, что в очередной раз предложит Хабибу провести реванш с ирландцем Конором Макгрегором.
"Вне зависимости от того, что вы думаете о Коноре, прямо сейчас Макгрегор сосредоточен, как никогда раньше. Не знаю, тот ли это Конор, но если он будет в игре в следующем году, как можно не сделать бой Конор - Хабиб ещё раз?" – заявил Уайт.
Напомним, 24 октября 2020 года, сразу после победы над Джастином Гэтжи, Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. В активе дагестанского бойца 29 побед и ни одного поражения.