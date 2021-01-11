Пн, 11.01.2021
Врач, который не воспользовался возможностью сделать прививку, мешает сделать это кому-то другому, кто с нетерпением ждет своей очереди. Мы не можем позволить себе не прививать тех, кто к этому готов. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Выходные звезд ⟩ Сексапильная Кищук, таинственный Жуков и снежно-нежная Серябкина

ФОТО: instagram / коллаж RUS TVNET

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели свои выходные.

Ольга Орлова у бассейна. 

У Жени Мильковского продолжается романтика.

Семейный отдых Ксении Бородиной на Мальдивах.

Ксения Собчак в белом. Как вам?

Теперь у Димы Билана синие волосы.

Виктория Дайнеко тоже отправилась на Мальдивы.

Алена Водонаева словно Аленушка из русской сказки.

Маша Миногарова и Александр Гудков проводят отпуск вместе.

Трогательный снимок Тимати с сыном.

Певица Манижа отдыхает в горах.

Катерина Шпица решила пойти в спортзал.

Нежная Вера Брежнева.

Стася Милославская решила показать испанское небо.

Косметические процедуры Леры Кудрявцевой.

Татьяна Мингалимова в стиле "ретро".

Анфиса Чезова показала своего песика.

Ольга Серябкина - современная Снегурочка?

Кажется, что на Мальдивах собралось большинство российских звезд. Ирина Дубцова тоже отправилась туда.

Алексей Пивоваров куда-то летит.

Сергей Лазарев и пальмы.

Игривая Татьяна Брухунова.

Загадочный Сергей Жуков.

Данила Поперечный в пещерах.

Магическая Рената Литвинова.

Тропический обед Насти Каменских.

Будни Регины Тодоренко.

Светлана Лобода вернулась к работе.

Пес Божены Рынской прекрасен.

Радостный Демис Карибидис.

Соблазнительная Катя Кищук.

Maruv хороша даже на отдыхе.

Гарик Харламов и Кристина Асмус поздравили дочь с днем рождения.

Будни Яны Кошкиной.

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