Выходные звезд ⟩ Сексапильная Кищук, таинственный Жуков и снежно-нежная Серябкина
Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели свои выходные.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели свои выходные.
Ольга Орлова у бассейна.
У Жени Мильковского продолжается романтика.
Семейный отдых Ксении Бородиной на Мальдивах.
Ксения Собчак в белом. Как вам?
Теперь у Димы Билана синие волосы.
Виктория Дайнеко тоже отправилась на Мальдивы.
Алена Водонаева словно Аленушка из русской сказки.
Маша Миногарова и Александр Гудков проводят отпуск вместе.
Трогательный снимок Тимати с сыном.
Певица Манижа отдыхает в горах.
Катерина Шпица решила пойти в спортзал.
Нежная Вера Брежнева.
Стася Милославская решила показать испанское небо.
Косметические процедуры Леры Кудрявцевой.
Татьяна Мингалимова в стиле "ретро".
Анфиса Чезова показала своего песика.
Ольга Серябкина - современная Снегурочка?
Кажется, что на Мальдивах собралось большинство российских звезд. Ирина Дубцова тоже отправилась туда.
Алексей Пивоваров куда-то летит.
Сергей Лазарев и пальмы.
Игривая Татьяна Брухунова.
Загадочный Сергей Жуков.
Данила Поперечный в пещерах.
Магическая Рената Литвинова.
Тропический обед Насти Каменских.
Будни Регины Тодоренко.
Светлана Лобода вернулась к работе.
Пес Божены Рынской прекрасен.
Радостный Демис Карибидис.
Соблазнительная Катя Кищук.
Maruv хороша даже на отдыхе.
Гарик Харламов и Кристина Асмус поздравили дочь с днем рождения.
Будни Яны Кошкиной.