Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 11 по 17 января 2021 года

На этой неделе, по прогнозу астролога, нас ожидает много приятного и интересного. Дело в том, что планеты и звезды находятся в относительной гармонии, поэтому большинству из нас будет улыбаться удача, несмотря на недавно прошедшее соединение Сатурна и Юпитера. Это будет успешная неделя для всех, кто хочет изменить свою жизнь или измениться сам.

Овен

Овнам стоит поменять свое негативное отношение к родственникам и близким, если, конечно, оно имеется.

Нужно стать добрее к окружающим и к себе самим, чтобы изменить свою жизнь, настроиться на нужный лад и привлечь удачу.

Также это будет довольно спокойный период на работе и в бизнесе, но пусть это спокойствие не усыпляет бдительность, так как могут происходить некоторые скрытые процессы - как благоприятные, так и не очень. Нужно смотреть в оба.

Телец

Тельцам стоит заняться изменением внешности, если они этого хотят. Полезно будет кардинально сменить образ. Это повысит обаяние Тельцов, что даст им огромное преимущество в любовной сфере.

Многие одинокие люди этого знака смогут стать популярнее среди противоположного пола. Это должно принести свои плоды и в финансовой сфере. Тельцам нужно лишь следовать законам Вселенной, которые не позволят окружающим управлять ими. С 11 по 17 января необходимо стремиться к самодостаточности.

Близнецы

Близнецам стоит следовать своим зодиакальным жизненным принципам, чтобы не сесть в лужу. На этой неделе необходимо будет принимать важные решения, но для этого лучше не мешкать.

Этих людей ожидают непростые дилеммы, так что порой их мощнейшая интуиция сослужит им отличную службу.

Лучше временно отложить решение любовных вопросов, сфокусировавшись на работе и бизнесе. В конце недели можно отправляться на свидания либо посвящать себя семье, второй половинке. Полезным также будет общение в социальных сетях.

Рак

У Раков начинается период, когда все беды и проблемы могут остаться позади. В середине недели многие неурядицы разрешатся сами собой, усилится интуиция и появится новая мотивация. Раки станут более продуктивными, особенно в творческой сфере. Это будет крайне удачная неделя для новых начинаний, поездок, командировок, насколько они будут возможны в связи с пандемией коронавируса. Не нужно торопиться - во всем стоит проявлять осторожность.

Лев

Львам необходимо научиться защищаться от энергетических вампиров. Если они хотят стать успешнее и сохранить удачу, им придется серьезно отнестись к выбору окружения. Звезды и планеты помогут Львам в определении токсичных людей. Возможно, представители данного знака смогут узнать нечто не самое приятное о своих друзьях и знакомых.

Самые продуктивные дни недели - четверг и пятница. Самый опасный и непредсказуемый день - понедельник.

Львам стоит быть осторожнее в этот день, особенно тем, кто работает с людьми.

Дева