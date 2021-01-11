Пн, 11.01.2021
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Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 11 по 17 января 2021 года

Василиса Володина - известный российский астролог и телеведущая. Ее прогнозы помогают людям в любой период жизни и вне зависимости от расположения звезд и планет на небе оставаться на волне позитива и не упускать удачу из рук. Прислушайтесь к советам эксперта на ближайшую неделю.

На этой неделе, по прогнозу астролога, нас ожидает много приятного и интересного. Дело в том, что планеты и звезды находятся в относительной гармонии, поэтому большинству из нас будет улыбаться удача, несмотря на недавно прошедшее соединение Сатурна и Юпитера. Это будет успешная неделя для всех, кто хочет изменить свою жизнь или измениться сам.

Овен

Овнам стоит поменять свое негативное отношение к родственникам и близким, если, конечно, оно имеется.

Нужно стать добрее к окружающим и к себе самим, чтобы изменить свою жизнь, настроиться на нужный лад и привлечь удачу.

Также это будет довольно спокойный период на работе и в бизнесе, но пусть это спокойствие не усыпляет бдительность, так как могут происходить некоторые скрытые процессы - как благоприятные, так и не очень. Нужно смотреть в оба.

Телец

Тельцам стоит заняться изменением внешности, если они этого хотят. Полезно будет кардинально сменить образ. Это повысит обаяние Тельцов, что даст им огромное преимущество в любовной сфере.

Многие одинокие люди этого знака смогут стать популярнее среди противоположного пола. Это должно принести свои плоды и в финансовой сфере. Тельцам нужно лишь следовать законам Вселенной, которые не позволят окружающим управлять ими. С 11 по 17 января необходимо стремиться к самодостаточности.

Близнецы

Близнецам стоит следовать своим зодиакальным жизненным принципам, чтобы не сесть в лужу. На этой неделе необходимо будет принимать важные решения, но для этого лучше не мешкать.

Этих людей ожидают непростые дилеммы, так что порой их мощнейшая интуиция сослужит им отличную службу.

Лучше временно отложить решение любовных вопросов, сфокусировавшись на работе и бизнесе. В конце недели можно отправляться на свидания либо посвящать себя семье, второй половинке. Полезным также будет общение в социальных сетях.

Рак

У Раков начинается период, когда все беды и проблемы могут остаться позади. В середине недели многие неурядицы разрешатся сами собой, усилится интуиция и появится новая мотивация. Раки станут более продуктивными, особенно в творческой сфере. Это будет крайне удачная неделя для новых начинаний, поездок, командировок, насколько они будут возможны в связи с пандемией коронавируса. Не нужно торопиться - во всем стоит проявлять осторожность.

Лев

Львам необходимо научиться защищаться от энергетических вампиров. Если они хотят стать успешнее и сохранить удачу, им придется серьезно отнестись к выбору окружения. Звезды и планеты помогут Львам в определении токсичных людей. Возможно, представители данного знака смогут узнать нечто не самое приятное о своих друзьях и знакомых.

Самые продуктивные дни недели - четверг и пятница. Самый опасный и непредсказуемый день - понедельник.

Львам стоит быть осторожнее в этот день, особенно тем, кто работает с людьми.

Дева

Девам на этой неделе стоит заняться поисками новых целей, жизненных задач и своего предназначения. В финансовой сфере с четверга начнется очень благоприятное время, поэтому можно будет заняться шопингом. Плановые и внеплановые покупки принесут радость. В любовной сфере одиноких Дев ожидает много интересных поворотов.

Весы

Наиболее сложными днями недели для Весов станут понедельник и вторник. В период с 11 по 17 января не стоит забывать про отдых. Нельзя переутомляться, потому что это может привести Весов к большим проблемам со здоровьем и снижению продуктивности.

На этой неделе нужно очень осторожно подходить к решению финансовых вопросов. Не стоит торопиться и поступать нечестно.

Ложь наказуема и может стать причиной начала черной полосы.

Скорпион

Эта неделя очень благоприятна для финансовой активности, работы и бизнеса. Скорпионов могут посетить новые гениальные идеи. Мощная и гармоничная энергетика ночных светил говорит о том, что полезными будут духовные практики и медитации. Успех придет к тем Скорпионам, которые находятся в гармонии с самими собой. Сейчас лучше не слушать советы окружающих, особенно если они слишком навязчивы. Большая удача ожидает тех, кто не переоценивает свои возможности.

Стрелец

Стрельцы могут побыть самими собой. Это прекрасное время для занятий любимыми делами, общения с людьми (пусть и в соцсетях). Поиски второй половинки для многих представителей этого знака увенчаются успехом. Кроме того, у Стрельцов на этой неделе обострится шестое чувство, подпитываемое Ураном. Это значит, что многие спонтанные решения окажутся верными.

Козерог

У Козерогов может появиться ощущение, что они зашли в тупик. Не стоит переживать и бить тревогу, ведь всегда есть способы изменить свою жизнь, даже когда нет уверенности в том, что делать дальше. Козерогам стоит обратиться за помощью к своей мудрости и силе духа. Ночные светила помогут этим людям не потерять веру в себя. В отношениях с близкими и родственниками представителям этого знака стоит проявлять больше заботы. Нельзя бросать на произвол судьбы самых дорогих людей. Им будет приятно ощутить внимание и любовь.

Водолей

Водолеям стоит все делать самостоятельно, особенно на работе. Лучше не просить никого о помощи, потому что вокруг может сконцентрироваться много токсичных людей. Это касается всех, кто работает в большом коллективе или напрямую общается с клиентами.

Звезды и планеты советуют Водолеям не нести домой негатив, полученный на работе. Это чревато серьезными конфликтами.

Рыбы

Рыбам стоит сфокусироваться на любовной сфере жизни. Период с 11 по 17 января идеально подходит для свиданий и поисков второй половинки, пусть и виртуальных. Не помешает немного уверенности и инициативы. Нельзя ждать у моря погоды, особенно если вопрос касается счастья. Нужно идти ему навстречу. В работе и делах лучше проявлять самостоятельность и полную самоотдачу. Возможно повышение, похвала начальства, продвижение по карьерной лестнице.

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