В больницы Латвии за сутки попали еще 109 пациентов с Covid-19

Всего в больницах находятся 1200 пациентов с коронавирусом, у 1127 человек заболевание средней тяжести, состояние 73 человек оценивается как тяжелое.

Выписано из больниц за последние сутки 29 пациентов, всего за все время пандемии - 4294.