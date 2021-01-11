Пн, 11.01.2021
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Александр Лукашенко
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В больницы Латвии за сутки попали еще 109 пациентов с Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

За последние сутки в больницы Латвии доставлено еще 109 пациентов с Covid-19, всего в больницах - 1200 таких больных, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Всего в больницах находятся 1200 пациентов с коронавирусом, у 1127 человек заболевание средней тяжести, состояние 73 человек оценивается как тяжелое.

Выписано из больниц за последние сутки 29 пациентов, всего за все время пандемии - 4294.

Добавим, что за прошедшие сутки в Латвии выявлен 331 новый случай Covid-19, скончались 15 инфицированных.

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