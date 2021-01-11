Пн, 11.01.2021
Путин - мой друг, а больше друзей у меня нет. Противников очень много. С Россией мы 30 лет телепаемся в строительстве Союзного государства. Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
1 мин для прочтения

Фото ⟩ Латвия получила третью часть поставок вакцин от BioNTech-Pfizer

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Государственный центр доноров крови (VADC) утром в понедельник, 11 января, получил третью часть поставок вакцин Pfizer и BioNTech против Covid-19, сообщается в микроблоге Twitter центра.

Третья часть поставки содержит 6825 доз вакцины Comirnaty. Для полной вакцинации человека необходимы две дозы.

В результате Латвия получила 30 255 доз вакцины Comirnaty, чего достаточно для вакцинации 15 112 человек.

Как уже сообщал RUS TVNET, первую партию вакцины Comirnaty от BioNTech-Pfizer Латвия получила 26 декабря прошлого года, а вторую - 4 января этого года.

Начиная вакцинацию, изначально планировалось поддерживать резерв доз вакцины таким образом, чтобы на случай затруднений с поставкой вторая доза оставалась для каждого человека, получившего первую дозу.

Галерея: В Латвию доставлены первые вакцины против Covid-19

Последние новости

НАВЕРХ
Back