Фото ⟩ Латвия получила третью часть поставок вакцин от BioNTech-Pfizer

Третья часть поставки содержит 6825 доз вакцины Comirnaty. Для полной вакцинации человека необходимы две дозы.
В результате Латвия получила 30 255 доз вакцины Comirnaty, чего достаточно для вакцинации 15 112 человек.
Как уже сообщал RUS TVNET, первую партию вакцины Comirnaty от BioNTech-Pfizer Латвия получила 26 декабря прошлого года, а вторую - 4 января этого года.
Начиная вакцинацию, изначально планировалось поддерживать резерв доз вакцины таким образом, чтобы на случай затруднений с поставкой вторая доза оставалась для каждого человека, получившего первую дозу.
Галерея: В Латвию доставлены первые вакцины против Covid-19