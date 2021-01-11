Фото ⟩ Латвия получила третью часть поставок вакцин от BioNTech-Pfizer

Третья часть поставки содержит 6825 доз вакцины Comirnaty. Для полной вакцинации человека необходимы две дозы.

Šorīt VADC saņēma ražotāja "BioNTech-Pfizer" vakcīnas "Comirnaty" trešo piegādes daļu ar 6825 vakcīnām. pic.twitter.com/89IybfT9HN — VADC (@AsinsDonori) January 11, 2021

В результате Латвия получила 30 255 доз вакцины Comirnaty, чего достаточно для вакцинации 15 112 человек.

Как уже сообщал RUS TVNET, первую партию вакцины Comirnaty от BioNTech-Pfizer Латвия получила 26 декабря прошлого года, а вторую - 4 января этого года.

Начиная вакцинацию, изначально планировалось поддерживать резерв доз вакцины таким образом, чтобы на случай затруднений с поставкой вторая доза оставалась для каждого человека, получившего первую дозу.