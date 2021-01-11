Макгрегор пообещал нокаутировать Порье за 60 секунд
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор поделился ожиданиями от предстоящего боя с американцем Дастином Порье.
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор поделился ожиданиями от предстоящего боя с американцем Дастином Порье.
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях отметил, что уважает Порье, считая его хорошим и даже великим бойцом. При этом Макгрегор заявил, что американец уступает ему в классе.
"Я нокаутирую Дастина за 60 секунд", - приводит слова Макгрегора MMA Junkie.
Напомним, бой Макгрегора и Порье станет главным событием турнира UFC 257, который пройдёт на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ) 23 января. Свой последний поединок ирландец провёл год назад. Тогда Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американского ветерана UFC Дональда Серроне.
На счету Макгрегора 22 победы и 4 поражения. В активе Порье 26 побед и 6 поражений. 23 января они встретятся во второй раз. Впервые Макгрегор и Порье встретились в октагоне в сентябре 2014 года. Тогда ирландец нокаутировал американца в первом раунде.