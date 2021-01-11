Макгрегор пообещал нокаутировать Порье за 60 секунд

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях отметил, что уважает Порье, считая его хорошим и даже великим бойцом. При этом Макгрегор заявил, что американец уступает ему в классе.

"Я нокаутирую Дастина за 60 секунд", - приводит слова Макгрегора MMA Junkie.

Напомним, бой Макгрегора и Порье станет главным событием турнира UFC 257, который пройдёт на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ) 23 января. Свой последний поединок ирландец провёл год назад. Тогда Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американского ветерана UFC Дональда Серроне.