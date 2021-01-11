Российская гимнастка рассказала, как ей пытались подсыпать допинг

"Так случилось, что одна девочка захотела это сделать, а другая девочка, с которой мы соперничали, предупредила меня. Подумала тогда: "Вау! Ничего себе, спасибо!". Это было для меня неожиданно", - рассказала спортсменка в интервью.

Также Солдатова рассказала, какие сообщения получает в Instagram после того, как открыла к нему доступ для всех желающих. По словам спортсменки, негатив в личных сообщениях присутствует, но хорошего намного больше.

"Меня это только веселит. Я думаю: надо же, где-то за сотни километров сидит человек и хочет вот как-то там, не знаю…" - сказала гимнастка. Затем Солдатова взяла телефон и зачитала первое попавшееся сообщение: "Ты не великая чемпионка, а великое дно гимнастики России".

Напомним, в конце 2020 года стало известно, что 22-летняя Александра Солдатова приняла решение завершить спортивную карьеру. Спортсменка не выступала на соревнованиях с сентября 2019 года.