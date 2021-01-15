"Русская русалка", которая училась ходить заново и привлекла внимание Шакиры

Собирать награды высшей пробы Чигарёва начала ещё в юниорском возрасте. В 2010 и 2012 годах блондинка стал трёхкратной чемпионкой мира в соло и группах, а также завоевала первые места в индивидуальной программе "фигуры".

Затем последовал чемпионский титул на Универсиаде (2013) и сразу три золотые медали чемпионата мира в Барселоне (2013). На следующем чемпионате мира в Казани (2015) она повторила успех, выиграв ещё три награды высшего достоинства.

На сегодняшний день Чигарёва является олимпийской чемпионкой (2016), 11-кратной чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой Европы и заслуженным мастером спорта России.

За всеми этими победами скрываются невероятные усилия и испытания, которые зачастую связаны с невыносимой болью. В 2018 году Владу настигла травма колена - достаточно распространённое явление для синхронного плавания. Спортсменка вспоминает, что это самая большая боль, которая была в её жизни.

Несмотря на попытки справиться другими способами, операции избежать не удалось. О непростом периоде восстановления Влада вспоминала в интервью "Р-Спорт".

"Заново училась ходить. Две недели костылей, потом пытаешься понять, как сделать первый шаг, как сгибать ногу. Она была атрофированная, очень худая. Мышцы все нужно было восстанавливать", - рассказала спортсменка.

К счастью, всё прошло успешно и к концу года Влада уже работала с командой. За весь непростой период восстановления она даже не думала о том, чтобы завязать со спортом. Цель её восстановления заключалась именно в возвращении, хотя проблемы с коленом можно было воспринять и как знак, что пора остановиться.

Сегодня у Влады всё хорошо и в её Instagram вернулись танцы. Вместе с другой синхронисткой Машей Шурочкиной у них есть целая серия танцев, которая пришлась по душе подписчикам.

"Это всё с детства пошло. Мама включала музыку, и я танцевала. Один из первых хитов Шакиры включался, и я начинала танцевать. У меня мама танцует, сейчас занимается в основном латиноамериканскими танцами, танго. Так что всё это из семьи идет!" - рассказывает Влада.

Кстати, насчёт Шакиры. В конце прошло года российская синхронистка в своём TikTok опубликовала видео челленджа колумбийской певицы с Black Eyed Peas, которое Шакира репостнула себе в сторис.

"Я с детства фанат Шакиры, Джастина Тимберлейка и Black Eyed Peas. И если они меня где-то отмечали, увидев наши танцы - это как автограф маленькому ребёнку", - говорит Чигарёва.