100 дней работы Рижской думы нового созыва: Стакис отчитался о проделанном

Финансирование выделено также на инфраструктуру, выплачены доплаты социальным работникам и сотрудникам полиции самоуправления за работу в условиях Covid-19, на Рождество 11 000 педагогов получили премии.

Чтобы улучшить работу думы и обеспечить соблюдение принципов хорошего управления, организуются открытые конкурсы на руководящие должности в самоуправлении, оценивается работа должностных лиц, подчеркнул Стакис.

Для содействия предпринимательству и развития деловой среды ведется работа по созданию Рижского инвестиционного агентства.

Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис рассказал, что в сотрудничестве с самоуправлениями Рижского региона удалось подготовить заявку на получение инвестиций в развитие инфраструктуры Риги от Европейского механизма обновления и устойчивости. Речь идет об организации транспортной системы Риги и столичного региона.

Также думе удалось сократить расходы муниципального предприятия Rīgas satiksme на 14 млн евро, заявил Кирсис.

В строительном управлении Риги введен принцип "зеленого коридора" для более быстрого согласования планов строительства. Кирсис сообщил, что строительное управление и бюро городского архитектора, будут присоединены к департаменту развития города Рижской думы.

Заместитель председателя думы Линда Озола отметила, что в Риге активно происходит переориентация антикоррупционной системы на выявление случаев коррупции. Кроме того, муниципальные учреждения и предприятия четко проинформированы о том, что открытость и прозрачность являются абсолютным приоритетом, а коррупция недопустима.

Озола сообщила, что в Риге расширяется система видеонаблюдения за счет размещения камер на улицах. Это позволяет выявлять нарушения, в том числе виновников стихийных свалок.