Пн, 11.01.2021
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Литва готовит план блокады БелЭАС, так как Латвия все еще торгует белорусской электроэнергией

БелАЭС в Оcтровце

ФОТО: EPA/Scanpix

Новый министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что в ближайшее время Литва подготовит план полной блокады электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, поскольку Латвия все еще торгует белорусской электроэнергией, которая поступает в Литву.

Министр сообщил, что конце января - начале февраля у Литвы уже будет план, согласованный между ведомствами.

По его словам, принятый в Литве "антиостровецкий" закон не реализуется.

"Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) совершенно ясно заявила, что электроэнергия, которая сегодня поступает в Литву, закупается у Беларуси на Рижской бирже, и это нарушает закон. Факт остается фактом: латыши торгуют белорусской электроэнергией", - констатировал Крейвис.

С 1 января Литва председательствует в Совете министров стран Балтии, поэтому Крейвис надеется, что вопрос бойкота БелАЭС будет одним из важнейших в его повестке.

В ноябре прошлого года ГСРЭ не утвердила методику торговли электроэнергией с третьими странами, так как она не закрывает для электроэнергии БелАЭС путь на рынок Литвы и увеличивает поток электроэнергии из России в страны Балтии. Латвия и Эстония руководствуются этой методикой, а Латвия начала торговлю электроэнергией и с Россией, между тем литовский оператор электросетей Litgrid направил партнерам новый вариант методики.

Литва все еще руководствуется методикой, утвержденной в 2018 году, согласно которой Литва прекращает торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска БелАЭС, а Латвия и Эстония не торгуют электроэнергией с Россией.

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