Литва готовит план блокады БелЭАС, так как Латвия все еще торгует белорусской электроэнергией

Министр сообщил, что конце января - начале февраля у Литвы уже будет план, согласованный между ведомствами.

По его словам, принятый в Литве "антиостровецкий" закон не реализуется.

"Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) совершенно ясно заявила, что электроэнергия, которая сегодня поступает в Литву, закупается у Беларуси на Рижской бирже, и это нарушает закон. Факт остается фактом: латыши торгуют белорусской электроэнергией", - констатировал Крейвис.

С 1 января Литва председательствует в Совете министров стран Балтии, поэтому Крейвис надеется, что вопрос бойкота БелАЭС будет одним из важнейших в его повестке.

В ноябре прошлого года ГСРЭ не утвердила методику торговли электроэнергией с третьими странами, так как она не закрывает для электроэнергии БелАЭС путь на рынок Литвы и увеличивает поток электроэнергии из России в страны Балтии. Латвия и Эстония руководствуются этой методикой, а Латвия начала торговлю электроэнергией и с Россией, между тем литовский оператор электросетей Litgrid направил партнерам новый вариант методики.