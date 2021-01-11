Во время пандемии Covid-19 возрос "продуктовый патриотизм"

Усиление лояльности можно объяснить тем, что объявленная чрезвычайная ситуация побудила многих делать покупки на местном рынке, выражая этим поддержку производителям в период экономических трудностей.

В борьбе с вызванным пандемией экономическим кризисом призывы поддерживать местных производителей в 2020 году звучали не только на заседаниях правительства, но и из динамиков магазинов, и между самими жителями. Согласно данным исследования в прошлом году под воздействием пандемии Covid-19 12% жителей стали чаще приобретать произведенные в Латвии продукты питания, при этом большинство (77%) делало это, чтобы оказать экономическую поддержку местным производителям. В свою очередь, 28% признали, что покупать местные продукты их побудил более широкий ассортимент, позволяющий выбрать наиболее подходящие и выгодные товары, основываясь на таких факторах, как цена, вкус и узнаваемость бренда.

"Несмотря на то, что значительные колебания экономической ситуации в стране затронули повседневную жизнь многих людей, включая их доходы, призыв "Питаться локально" не утратил своей популярности, и большая часть общества продолжает выбирать продукты питания различных хозяйств и производителей, чтобы есть полезную и вкусную пищу круглый год. И хотя сейчас многие выбирают местную продукцию, стремясь оказать поддержку производителям, население по-прежнему ожидает снижения цен на нее. Решение в пользу конкретного продукта помогает принять и его ценность в глазах покупателя – это означает, что, приобретая продукты местного происхождения, покупатель ожидает, что они будут не менее качественными или даже качественнее альтернативных, например, импортных товаров", – рассказывает директор департамента бизнес-аналитики Maxima Latvija Елена Попенок.

Эксперт добавила, что на выбор местной продукции влияют и внешние факторы, такие как цена и доступность, поэтому большую роль играет сотрудничество предприятия с производителями. "Поощряя потребление отечественной продукции и ее присутствие в корзинах покупателей, Maxima Latvija укрепляет сотрудничество с местными производителями. В настоящий момент в круг деловых партнеров входит более полтысячи местных производителей, которые уже обеспечили более 10 000 единиц местных продуктов на полках наших магазинов. При этом о сбыте местной продукции свидетельствуют и заслуживающие внимания данные о продажах – так, например, за последние пять лет мы продали приблизительно 180 миллионов буханок хлеба латвийского производства и 390 миллионов латвийских яиц".

Мобилизуясь в преддверии глобальных вызовов, Maxima Latvija реализовала ряд поддерживающих мероприятий, чтобы помочь местным производителям и предоставить каждому покупателю возможность приобрести местную продукцию по разумным ценам. Поскольку особенно выраженный удельный вес товаров латвийского происхождения – 70% – наблюдается именно в категориях свежих продуктов, предприятие в сотрудничестве с латвийскими земледельцами провело кампанию по снижению НДС на такие свежие продукты, как овощи, фрукты и ягоды. В будущем также планируется снизить НДС на мясо, хлеб, молочные продукты и другую свежую продукцию.