Лукашенко: "Беларусь готова провести чемпионат мира по хоккею без Латвии"

"Отвечая на главный вопрос, как я воспринимаю все телодвижения вокруг проведения чемпионата мира в Беларуси, скажу откровенно: очень спокойно. Сумеет Международная федерация хоккея устоять против несправедливого давления - значит, мы проведём чемпионат мира. Если Латвия откажется - мы проведём чемпионат мира в Беларуси, и это будет лучший чемпионат мира в истории", - цитирует Лукашенко госагентство БелТА.

Лукашенко заверил, что Беларусь готова провести чемпионат в любое время, вся спортивная и туристическая инфраструктура для этого уже давно готова.

"Если Международная федерация хоккея не справится с давлением отдельных политических кругов отдельных стран - значит, не будет чемпионата мира в Беларуси. Всё зависит сейчас от вас", - добавил Лукашенко.

Рене Фазель, в свою очередь, заявил, что из-за ситуации в Беларуси на федерацию оказывается большое давление, однако она не хочет смешивать спорт и политику.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Одним из вопросов, который инициирует белорусская оппозиция, является перенос чемпионата мира по хоккею из Минска. Он должен пройти в Латвии и Беларуси. Сроки проведения чемпионата сдвинуты на две недели позже привычного срока - с 21 мая по 6 июня.

В ноябре премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании оргкомитета по подготовке и проведению ЧМ-2021 заявил, что определённые силы пытаются использовать чемпионат для шантажа и давления на Беларусь. Он также гарантировал безопасность болельщиков и спортсменов, назвав призывы к бойкоту чемпионата несостоятельными.