Видео ⟩ В Подмосковье самосвал протаранил колонну военных автобусов. Есть погибшие
На Новорижском шоссе в Московской области самосвал врезался в колонну военных автобусов, пишет "Медуза" со ссылкой на ТАСС.
Это содержание предназначено только для взрослых.
На Новорижском шоссе в Московской области самосвал врезался в колонну военных автобусов, пишет "Медуза" со ссылкой на ТАСС.
По сообщению "Интерфакса", в ДТП погибли четыре человека, еще десять человек пострадали.
"Водитель грузовика не смог удержать машину и буквально протаранил колонну из четырех военных автобусов", - пишет агентство со ссылкой на очевидца.
Предупреждение! В видео звучит ненормативная лексика