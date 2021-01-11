Пн, 11.01.2021
Я жил президентской жизнью, а он как хвостик был, потом стал рядом. Сейчас иногда и впереди. Александр Лукашенко о сыне
Александр Лукашенко о сыне

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Видео ⟩ В Подмосковье самосвал протаранил колонну военных автобусов. Есть погибшие

ФОТО: Кадр из видео

На Новорижском шоссе в Московской области самосвал врезался в колонну военных автобусов, пишет "Медуза" со ссылкой на ТАСС.

По сообщению "Интерфакса", в ДТП погибли четыре человека, еще десять человек пострадали. 

"Водитель грузовика не смог удержать машину и буквально протаранил колонну из четырех военных автобусов", - пишет агентство со ссылкой на очевидца.

Предупреждение! В видео звучит ненормативная лексика 

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