Павлютс предложит создать надзорный совет по вакцинации от Covid-19

"Я призываю партнеров по коалиции принять соответствующее решение в правительстве уже на этой неделе - сформировать надзорный совет по этому проекту под руководством премьер-министра на политическом уровне", - сказал Павлютс.

Он предложит сформировать бюро по управлению вакцинацией и нанять на работу людей, которые будут работать исключительно с этим проектом - опытных специалистов по управлению проектами и общественным связям, ИТ-специалистов, которые могли бы оперативно работать в меняющихся условиях.

Также будут приглашены консультанты из тех стран, где имеются необходимые профессионалы в сфере логистики, медицины, коммуникаций и информационных технологий.