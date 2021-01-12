Похоже, у Порзиньгиса новая симпатия. Она из Латвии

Предполагается, что Порзиньгис встречается с девушкой по имени Лаура Визла, которая ранее состояла в романтических отношениях с участником хип-хоп-объединения Olas Жаном Павловским.

Самые внимательные пользователи соцсетей заметили, что Визла в данный момент находится в Техасе. Кроме того, Порзиньгис уже продолжительное время ставит "сердечко" под публикациями симпатичной блондинки.

ФОТО: instagram/lauravizla

Лаура Визла в Instagram подписана на многих одноклубников Порзиньгиса, а также на его брата Мартиньша. Можно предположить, что девушка уже познакомилась с ближайшим окружением латвийского баскетболиста.

На последних фотографиях Лаура позирует на фоне небоскрёбов, а также в эксклюзивной обуви от Dior, цена которой составляет около 900 евро. Фанаты спекулируют, что именно Порзиньгис мог сделать девушке такой дорогой подарок.