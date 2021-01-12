Похоже, у Порзиньгиса новая симпатия. Она из Латвии
Многие внимательные подписчики латвийского баскетболиста Кристапа Порзиньгиса предположили, что у игрока клуба "Даллас Маверикс", возможно, появилась новая симпатия.
Многие внимательные подписчики латвийского баскетболиста Кристапа Порзиньгиса предположили, что у игрока клуба "Даллас Маверикс", возможно, появилась новая симпатия.
Предполагается, что Порзиньгис встречается с девушкой по имени Лаура Визла, которая ранее состояла в романтических отношениях с участником хип-хоп-объединения Olas Жаном Павловским.
Самые внимательные пользователи соцсетей заметили, что Визла в данный момент находится в Техасе. Кроме того, Порзиньгис уже продолжительное время ставит "сердечко" под публикациями симпатичной блондинки.
Лаура Визла в Instagram подписана на многих одноклубников Порзиньгиса, а также на его брата Мартиньша. Можно предположить, что девушка уже познакомилась с ближайшим окружением латвийского баскетболиста.
На последних фотографиях Лаура позирует на фоне небоскрёбов, а также в эксклюзивной обуви от Dior, цена которой составляет около 900 евро. Фанаты спекулируют, что именно Порзиньгис мог сделать девушке такой дорогой подарок.
Как известно, Кристап Порзиньгис избегает разговоров о своей личной жизни. В 2017 году папарацци запечатлели баскетболиста в компании российской модели Дарьи, более известной под псевдонимом Бэмби. В поле зрения прессы девушка попала, когда вместе с Порзиньгисом покидала ночной клуб Marquee в Нью-Йорке.