Рижская дума планирует ликвидировать исполнительные дирекции

Уже на следующем заседании думы планируется принять решение о начале ликвидации. Стакис сообщил, что для обеспечения связи с районами города будут созданы агентства одной остановки. В этом году планируется создать пять таких агентств в крупнейших районах столицы.

В свою очередь функции исполнительных дирекций планируется передать департаментам, которые фактически уже сейчас занимаются их выполнением.

Более подробную информацию о реорганизации планируется предоставить на отдельной пресс-конференции.