Рижская дума планирует ликвидировать исполнительные дирекции
Рижская дума планирует ликвидировать исполнительные дирекции, сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис.
Рижская дума планирует ликвидировать исполнительные дирекции, сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис.
Уже на следующем заседании думы планируется принять решение о начале ликвидации. Стакис сообщил, что для обеспечения связи с районами города будут созданы агентства одной остановки. В этом году планируется создать пять таких агентств в крупнейших районах столицы.
В свою очередь функции исполнительных дирекций планируется передать департаментам, которые фактически уже сейчас занимаются их выполнением.
Более подробную информацию о реорганизации планируется предоставить на отдельной пресс-конференции.
В настоящее время в Риге действуют три исполнительные дирекции. Восточная исполнительная дирекция обслуживает центр города и Латгальское предместье, Пардаугавская исполнительная дирекция - Курземский район и Земгальское предместье, Зиемельская исполнительная дирекция - Видземское предместье и Зиемельский район.