Пн, 11.01.2021
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Александр Лукашенко
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Рижская дума планирует ликвидировать исполнительные дирекции

Мартиньш Стакис

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Рижская дума планирует ликвидировать исполнительные дирекции, сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис.

Уже на следующем заседании думы планируется принять решение о начале ликвидации. Стакис сообщил, что для обеспечения связи с районами города будут созданы агентства одной остановки. В этом году планируется создать пять таких агентств в крупнейших районах столицы.

В свою очередь функции исполнительных дирекций планируется передать департаментам, которые фактически уже сейчас занимаются их выполнением.

Более подробную информацию о реорганизации планируется предоставить на отдельной пресс-конференции.

В настоящее время в Риге действуют три исполнительные дирекции. Восточная исполнительная дирекция обслуживает центр города и Латгальское предместье, Пардаугавская исполнительная дирекция - Курземский район и Земгальское предместье, Зиемельская исполнительная дирекция - Видземское предместье и Зиемельский район.

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