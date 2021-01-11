Пн, 11.01.2021
Я жил президентской жизнью, а он как хвостик был, потом стал рядом. Сейчас иногда и впереди. Александр Лукашенко о сыне
Александр Лукашенко о сыне
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Президент: вакцинация от Covid-19 должна стать абсолютным приоритетом государства

Эгил Левитс, президент Латвии

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Вакцинация от Covid-19 теперь должна быть абсолютным приоритетом государства, чтобы Латвия могла быстрее выйти из пандемии, заявил президент Эгил Левитс во время встречи с министром здравоохранения Дэниелем Павлютсом.

По словам руководителя медиацентра канцелярии президента Юстины Дейчмане, глава государства считает, что это необходимо учитывать в работе и решениях правительства, и все ресурсы государства следует подчинить этой цели.

Во время встречи министр здравоохранения рассказал о воем намерении разработать план вакцинации, который вскоре будет завершен и обновлен.

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Павлютс подчеркнул, что план подразумевает четкое включение всех учреждений и лиц, участвующих в вакцинации - как врачей, так и других - в единую систему с единым руководством. Таким образом, будет обеспечена максимальная еженедельная вакцинация. Также будет четкая процедура формирования очередей и система информирования людей, когда и где они будут вакцинированы. Министр сообщил, что в ближайшее время будет запущена общегосударственная информационная кампания по вакцинации.

Президент и министр здравоохранения согласились с тем, что массовая добровольная вакцинация должна проводиться в кратчайшие сроки, с максимально эффективной организацией процесса вакцинации.

Президент также обсудил с министром другие начатые и продолжающиеся реформы в сфере и общую политическую ситуацию в стране.

Президент подчеркнул, что политический и административный опыт Павлютса на сегодняшний день является хорошей основой для его успеха на новой должности и пожелал ему успехов в интересах всего общества.

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