Президент: вакцинация от Covid-19 должна стать абсолютным приоритетом государства

По словам руководителя медиацентра канцелярии президента Юстины Дейчмане, глава государства считает, что это необходимо учитывать в работе и решениях правительства, и все ресурсы государства следует подчинить этой цели.

Во время встречи министр здравоохранения рассказал о воем намерении разработать план вакцинации, который вскоре будет завершен и обновлен. 1

Павлютс подчеркнул, что план подразумевает четкое включение всех учреждений и лиц, участвующих в вакцинации - как врачей, так и других - в единую систему с единым руководством. Таким образом, будет обеспечена максимальная еженедельная вакцинация. Также будет четкая процедура формирования очередей и система информирования людей, когда и где они будут вакцинированы. Министр сообщил, что в ближайшее время будет запущена общегосударственная информационная кампания по вакцинации.

Президент и министр здравоохранения согласились с тем, что массовая добровольная вакцинация должна проводиться в кратчайшие сроки, с максимально эффективной организацией процесса вакцинации.

Президент также обсудил с министром другие начатые и продолжающиеся реформы в сфере и общую политическую ситуацию в стране.