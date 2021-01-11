Пн, 11.01.2021
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Александр Лукашенко
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В центре социального ухода Rauda Covid-19 заболели 64 сотрудника и 184 клиента

Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/Scanpix

В центре социального ухода В центре социального ухода Rauda Энгурского края Covid-19 заболели 64 сотрудника и 184 клиента, сообщила директор центра Даце Рандоха. Энгурского края Covid-19 заболели 64 сотрудника и 184 клиента, сообщила директор центра Даце Рандоха.

Она сообщила, что в В центре социального ухода Rauda Энгурского края Covid-19 заболели 64 сотрудника и 184 клиента, сообщила директор центра Даце Рандоха. сейчас работают 156 сотрудников и живут 265 клиентов.

Рандоха сообщила, что начиная с Рождества скончался 21 клиент центра, в больницу попали двое.

В центре социального ухода Covid-19 был впервые диагностирован 22 декабря прошлого года, когда у двух сотрудников и десяти клиентов был положительный результат. С 15 декабря сотрудники проходят тестирование дважды в неделю, а клиенты - два раза в месяц.

Рандоха сказал, что около 15 из 64 заболевших работников имеют симптомы болезни и действительно чувствуют себя больными, а остальные узнали о болезни только по результатам теста.

"Сотрудникам приходится работать больше часов, чем требуется по Закону о труде, чтобы обеспечивать обслуживание клиентов. Людям будет оплачиваться сверхурочная работа. Мы надеемся, что и государство выплатит доплаты за работу в условиях пандемии Covid-19", - сказала директор.

Что касается вакцинации сотрудников и клиентов, то в настоящее время известно, что она может быть проведена в январе, феврале, но подробной информации пока нет.

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