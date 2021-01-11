Пн, 11.01.2021
Я жил президентской жизнью, а он как хвостик был, потом стал рядом. Сейчас иногда и впереди. Александр Лукашенко о сыне
Александр Лукашенко о сыне
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SPKC: больному новым штаммом Covid-19 установлены все необходимые меры безопасности

Врач в "Гайльэзерсе", куда принимают пациентов с Covid-19

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Больному, у которого был констатирован новый штамм Covid-19, установлены все необходимые меры безопасности, сообщила агентству LETA представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая.

Напомним, в Латвии был констатирован новый штамм Covid-19, о котором первой сообщила Великобритания.

Доказано, что новый вариант коронавируса SARS-CoV-2 появился в результате различных мутаций. Результаты нескольких исследований свидетельствуют, что этому штамму характерно более быстрая распространяемость - до 70% больше, чем у других циркулирующих вариантов SARS-CoV-2. 

Эпидемиологи обращают внимание, что, возвращаясь из Великобритании и ЮАР, людям необходимо сдавать тесты на Covid-19 и тщательно соблюдать требования самоизоляции. "Рекомендуем сделать тест и на девятый день самоизоляции, так как болезнь может развиваться и тогда. Ход болезни у нового варианты не отличается от уже имеющегося в Латвии Covid-19.

В свою очередь всех жителей Латвии призывают еще строже соблюдать меры безопасности - дистанцирование, тщательное мытье рук или их дезинфекцию, а также находиться в рамках возможности в своем домашнем хозяйстве.

Ранее отдельные случаи нового штамма Covid-19 были обнаружены в Дании, Нидерландах, Исландии и Австралии.

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