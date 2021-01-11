SPKC: больному новым штаммом Covid-19 установлены все необходимые меры безопасности

Напомним, в Латвии был констатирован новый штамм Covid-19, о котором первой сообщила Великобритания.

Доказано, что новый вариант коронавируса SARS-CoV-2 появился в результате различных мутаций. Результаты нескольких исследований свидетельствуют, что этому штамму характерно более быстрая распространяемость - до 70% больше, чем у других циркулирующих вариантов SARS-CoV-2.

Эпидемиологи обращают внимание, что, возвращаясь из Великобритании и ЮАР, людям необходимо сдавать тесты на Covid-19 и тщательно соблюдать требования самоизоляции. "Рекомендуем сделать тест и на девятый день самоизоляции, так как болезнь может развиваться и тогда. Ход болезни у нового варианты не отличается от уже имеющегося в Латвии Covid-19.

В свою очередь всех жителей Латвии призывают еще строже соблюдать меры безопасности - дистанцирование, тщательное мытье рук или их дезинфекцию, а также находиться в рамках возможности в своем домашнем хозяйстве.