В Швеции двум гражданам России дали 10 и 8 лет за покушение на чеченского блогера

Нападение на Тумсо Абдурахманова, который критиковал лидера Чечни Рамзана Кадырова, произошло в феврале 2020 года в Евле, Швеция.

Осужденные - 30-летний мужчина и 33-летняя женщина - проникли в квартиру блогера и напали на него.

Мужчина ударил блогера молотком по голове, пока тот спал.

В документах, поданных прокуратурой суду, сказано, что обвиняемая помогла реализовать нападение, установив отношения с Абдурахмановым. Она встречалась с блогером несколько месяцев, сфотографировала его квартиру и впустила второго нападавшего.

Обвиняемые признали часть фактов, однако отрицали, что их целью было убийство Абдурахманова.

Мужчину суд приговорил к десяти годам лишения свободы, женщину - к восьми годам, после освобождения они будут выдворены из страны.

Абдурахманов после нападения опубликовал видео, на котором виден заляпанный кровью нападающий. Блогер продемонстрировал молоток, которым нападавший, по словам Абдурахманова, хотел его убить.

Адвокат Абдурахманова на суде рассказал, что его клиент не сомневается, что нападение на него заказал "российский режим, царящий в Чечне".

Блогер живет в изгнании с 2015 года. Он покинул Чечню, так как там угрожали его убить.

Сначала Абдурахманов попросил убежища в Грузии, но ему в просьбе отказали.

Он пытался получить убежище в Польше, но власти и этой страны отказали ему в 2018 году, принимая во внимание возможные риски для государства. С того времени он живет в Швеции.