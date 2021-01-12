Передача: Прокурор и судья оштрафованы за участие в новогодней вечеринке религиозной общины

В первые дни этого года Госполиция сообщила, что вечером 31 декабря в одном из домов неподалеку от Сигулды во время, когда в стране начался комендантский час, происходила нелегальная вечеринка и нескольким лицам были оформлены административные протоколы. Организатору - штраф в 2000 евро, а еще 11 участникам - 500 евро.

Вскоре стало известно, что вечеринка проходила в гостевом доме Brūveri, а организатором был лидер религиозной общины "Kristus pasaulei" Марцис Йенцитис. Гости - члены общины.

Сам Йенцитис, который ни раз публично критиковал власть за различные ограничения во время кризиса, полученный штраф на Facebook не отрицает. Он обещает его оспорить.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении передачи, в этой вечеринке участвовали и два должностных лица высокого ранга: судья Видземского предместья Риги Иева Сладзевска и ее муж - прокурор Ренар Сладзевскис. 2

И в этом случае речь уже идет не только об административном нарушении, но и об этике этих должностных лиц, так как и у судей, и у прокуроров есть свой кодекс этики.

Например, второй канон кодекса этики судьи гласит:

"Судье необходимо принимать такие ограничения поведения, которые простому гражданину могут показаться затрудняющими, более того, это необходимо делать добровольно".

"Запрет вести себя несоответственно, а также вызывать несоответствующее поведение относится как к профессиональной деятельности судьи, так и к личной жизни".

В свою очередь латвийский кодекс этики прокуроров гласит:

"Прокурору необходимо создавать свое внерабочее поведение так, чтобы оно не позорило имя прокурора".

Но в случае вечеринки можно говорить об осознанном нарушении закона.

Прокуратура на произошедшее уже отреагировала, но будет и оценка возможного нарушения этики.

"Прокуратура проинформирована о совершенном прокурором Ренаром Сладзевскисом нарушении. Произошедшее оценят с точки зрения кодекса этики прокуроров. Сейчас обобщается информация, и согласно установленному в учреждении порядку вопрос передан на рассмотрение комиссии по аттестации прокуроров", - проинформировала старший прокурор Зиемельской прокуратуры Риги Байба Войцехович.

Передача рассказала, что во внимание будут приниматься и комментарии о "ковид-геноциде".

"Конкретные высказывания оценят как возможное нарушение этики прокурора. И я хочу отметить, что прокурору как должностному лицу, какими бы не были его личные взгляды, необходимо воздерживаться от комментариев и нельзя делиться призывами не соблюдать установленный в стране порядок и не следовать законам. Такие действия можно оценить как популяризацию и распространение антигосударственных идей", - указала старший прокурор.

В свою очередь суд Видземского предместья о делах своего судьи проинформирован не был.

"Она нам не дала конкретного ответа, так как у нас нет официальной информации о произошедшем. Пока нет официальной информации, у нас нет никаких прав просить у судья пояснений", - сказала заместитель судьи суда Видземского предместья Долорес Бамбере.

С самой судьей передаче LTV связаться не удалось. Журналисты многократно оставляли в суде информацию, что хотят с ней поговорить, но Иева Сладзевска так и не связалась с создателями передачи.

Она лишь предупредила свою помощницу, чтобы та ничего не комментировала, если будут звонить журналисты, и "не вмешивалась", так как речь идет о частных вещах, а не о работе. 2

В свою очередь лидер "Kristus pasaulei" Марцис Йенцитис в своем блоге опубликовал статью на тему "Закон и мораль".