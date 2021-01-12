Вт, 12.01.2021
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Николай Лукашенко
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Авария водопровода в Засулауксе: без воды остались пять домов; движение закрыто

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Из-за аварии водопровода утром во вторник закрыто движение на улице Засулаука, сообщает агентство LETA.

Авария произошла в понедельник в 21:30, когда лопнул 100-миллиметровый водопровод.

На время ремонтных работ закрыто движение транспорта на участке улицы Засулаука от Стендес до Залвес.

Принимая во внимание погодные условия, на месте событий затруднено перемещение и других участников дорожного движения.

На данный момент без водоснабжения остались пять многоквартирных домов. Водоснабжение прекращено на участке от улицы Засулаука, 17, до улицв Залвес.

Авария локализована, продолжаются работы по ее ликвидации. Если во время ремонта не возникнет дополнительных сложностей, авария будет ликвидирована во второй половине дня.

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