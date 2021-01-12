Авария водопровода в Засулауксе: без воды остались пять домов; движение закрыто

Авария произошла в понедельник в 21:30, когда лопнул 100-миллиметровый водопровод.

На время ремонтных работ закрыто движение транспорта на участке улицы Засулаука от Стендес до Залвес.

Принимая во внимание погодные условия, на месте событий затруднено перемещение и других участников дорожного движения.

На данный момент без водоснабжения остались пять многоквартирных домов. Водоснабжение прекращено на участке от улицы Засулаука, 17, до улицв Залвес.