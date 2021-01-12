Обвиняемый в убийстве родственников Гунара Астры приговорен к пожизненному заключению

Суд также решил взыскать с Ревичса в пользу родственников Астры 14 758 евро. Решение еще не вступило в силу, его можно оспорить.

Напомним, мужчины обвинялись в связи с совершенным 22 марта 2019 года убийством брата Гунара Астры Хария Астры 1925 года рождения и его жены Марты Ниедры 1936 года рождения.

Как пишет газета, на суде Гинтерс свою вину признал полностью, а Ревичс частично - сначала он признал, что убил женщину, а мужчину лишь порезал, но на последнем заседании суда начал говорить, что женщину не убивал - это сделал Гинтерс.

Следователи выяснили, что Марту Ревичс убил в ее собственном доме 16-ю ударами ножа в голову, горло и грудную клетку после того, как старушка сообщила, что у нее нет денег, которые можно бы было одолжить. После убийства Ревичс сказал Гинтеру взять из комнаты Марты кошелек, в котором находились 1120 евро.

После этого Ревичс зашел в комнату к Харийску, сидевшему на кровати. Нападавший попросил у хозяина деньги и ударил его ножом в горло.

Затем убийца сказал Харийсу идти на кухню, где на полу лежала его убитая жена. Там Ревичс ударил Харийса ножом, который остался в голове пенсионера. После этого убийца взял другой нож из шкафчика и еще 14 раз ударил Харийса в голову, горло и грудную клетку. Старик упал со стула на пол и умер.

После этого подельники сбежали домой к Ревичсу, где очистили одежду и Ревичс вызвал такси, на котором они поехали в игровой зал в Талси. Там оба поссорились, а Гинтерс позвонил в полицию, пишет Latvijas Avīze.