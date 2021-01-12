Вт, 12.01.2021
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Николай Лукашенко об отце
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Больничное общество: из-за Covid-19 ситуация в больницах сложная

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Из-за Covid-19 ситуацию в латвийских больницах можно охарактеризовать как "сложную и очень сложную", сказал Латвийскому радио руководитель Латвийского больничного общества Евгений Калейс.

Количество пациентов с Covid-19 в больницах продолжает расти, особенно тяжелых, кроме того, нередко заражаются врачи. Также серьезной проблемой является доступность медицинского персонала в целом.

По словам Калейса, единственное решение - добиваться, чтобы в больницах оказывалось меньше заболевших Covid-19, и это ответственность всего общества.

Руководитель больничного общества считает, что ситуацию улучшит вакцинация от Covid-19, но для этого населению необходимо предоставить более подробную информацию о ее целесообразности, так как многие люди относятся к ней скептично.

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