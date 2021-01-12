Больничное общество: из-за Covid-19 ситуация в больницах сложная

Количество пациентов с Covid-19 в больницах продолжает расти, особенно тяжелых, кроме того, нередко заражаются врачи. Также серьезной проблемой является доступность медицинского персонала в целом.

По словам Калейса, единственное решение - добиваться, чтобы в больницах оказывалось меньше заболевших Covid-19, и это ответственность всего общества.