В Даугмале насмерть сбит пешеход

В понедельник в 17:22 в Дзинтари Даугмалской волости на автодороге Кекава - Яунелгава (Р85), по предварительной информации, автомобиль марки Opel сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Всего за прошедшие сутки было зарегистрировано 155 ДТП, в десяти авариях пострадали 13 человек, в том числе семь пешеходов и один велосипедист, один человек погиб.