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Эгил Левитс
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Умер лидер культовой ленинградской рок-группы "Выход" Сергей Селюнин

Сергей Селюнин (СиЛя)

ФОТО: https://www.facebook.com/photo?fbid=10217889125644748&set=pcb.10217889143365191

На 63-м году жизни скончался автор и исполнитель песен, лидер культовой ленинградской рок-группы "Выход" Сергей Селюнин (СиЛя). Об этом сообщает "Наше радио" со ссылкой на арт-директора клуба "Археология" Николая Ноздрина.

"Силя [Сергей Селюнин] все. Подробностей не знаю, и, увы, не неожиданно", - цитирует Ноздрина Lenta.ru.

Отмечается, что причиной смерти была не коронавирусная инфекция.

Сергей родом из Таллина. Дебют группы в ленинградском рок-клубе "Выход" состоялся в 1982 году вместе с коллективами "Кино" и "Странными играми". Летом того же года был записан первый альбом коллектива. В 1988 году Селюнин собрал новый состав, уже в Москве. Он сотрудничал с группой "Аквариум". Записал совместный альбом "Аквариум". Всего в дискографии "Выхода" около двадцати пластинок.

В 2019 году Селюнин издал юмористическую книгу о так называемом "русском роке" и о себе "Как ЯДелал рок-н-ролл" или попросту ЯД.

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