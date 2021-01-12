Умер лидер культовой ленинградской рок-группы "Выход" Сергей Селюнин

Сергей родом из Таллина. Дебют группы в ленинградском рок-клубе "Выход" состоялся в 1982 году вместе с коллективами "Кино" и "Странными играми". Летом того же года был записан первый альбом коллектива. В 1988 году Селюнин собрал новый состав, уже в Москве. Он сотрудничал с группой "Аквариум". Записал совместный альбом "Аквариум". Всего в дискографии "Выхода" около двадцати пластинок.