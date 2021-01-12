За сутки зарегистрировано 878 новых случаев Covid-19, скончались 18 человек

Скончавшиеся пациенты входили в возрастные группы от 55 до 95 лет:

четыре человека в возрасте от 55 до 65 лет,

три человека в возрасте от 65 до 70 лет,

десять человек в возрасте от 80 до 90 лет,

один человек в возрасте от 90 до 95 лет.

С начала пандемии в Латвии умерло 882 пациента с Covid-19.

В понедельник сделано 12 516 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7%.