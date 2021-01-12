За сутки зарегистрировано 878 новых случаев Covid-19, скончались 18 человек
За прошедшие сутки в Латвии выявлен 878 новых случаев Covid-19, скончались 18 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлен 878 новых случаев Covid-19, скончались 18 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Скончавшиеся пациенты входили в возрастные группы от 55 до 95 лет:
С начала пандемии в Латвии умерло 882 пациента с Covid-19.
В понедельник сделано 12 516 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7%.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 50 777 человек. Согласно расчетам агентства LETA, 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии составляет 686,8 случая на 100 тыс. жителей.