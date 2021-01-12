Вт, 12.01.2021
Плохой пациент, отвратительный просто. Николай Лукашенко об отце
Николай Лукашенко об отце
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За сутки зарегистрировано 878 новых случаев Covid-19, скончались 18 человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлен 878 новых случаев Covid-19, скончались 18 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Скончавшиеся пациенты входили в возрастные группы от 55 до 95 лет:

  • четыре человека в возрасте от 55 до 65 лет,
  • три человека в возрасте от 65 до 70 лет,
  • десять человек в возрасте от 80 до 90 лет,
  • один человек в возрасте от 90 до 95 лет.

С начала пандемии в Латвии умерло 882 пациента с Covid-19.

В понедельник сделано 12 516 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 50 777 человек. Согласно расчетам агентства LETA, 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии составляет 686,8 случая на 100 тыс. жителей.

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