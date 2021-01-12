Педагогов лишили одного из пособий: его получили всего 24 человека

Министерство образования и науки объясняет это тем, что слишком мало учителей воспользовались этой возможностью - всего 24 учителя из 18 краев за три года. Ожидалось, что в среднем 60 учителей в год будут подавать заявки на получение поддержки, но этого не произошло.

Профсоюз объясняет такой небольшой интерес довольно жесткими требованиями, ограничивавшими количество претендентов.

Например, учитель должен быть старше 60 лет (менее трех лет до выхода на пенсию) и иметь стаж минимум 25 лет. Только при таких условиях можно было получить сумму, равную среднему заработку за шесть месяцев, но при отсутствии других доходов.