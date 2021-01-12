"Рассказывать о нем внукам в письмах из тюрьмы": интервью Урганта о "Ciao, 2020!" изданию Rolling Stone

Ургант признался, что идея шоу "взялась буквально ниоткуда".

"Италия, как и все мы, сильно пострадала в 2020 году. Мы не могли туда поехать - впрочем, мы никуда не могли выехать. Мы скучали без путешествий за границу, без звуков иностранной речи. Мы хотели сделать что-то, что развеселит в первую очередь нас самих. Русские, которые поют самые популярные песни 2020 года на итальянском? Отлично!" - объяснил Иван.

Он рассказал, что было решено позвать "артистов года" и заставить всех их говорить по-итальянски. Все это надо было оформить как "типичное итальянское шоу 80-х".

ФОТО: скриншот видео

"Мы решили так: даже если никому это не понравится, по крайней мере перед Новым годом на главном канале страны выйдет 50-минутная передача, в которой не будет ни слова на русском. Прекрасная история, чтобы потом рассказывать о ней внукам в письмах из тюрьмы. Но все прошло хорошо. Всем понравилось", - заметил Иван.

Ургант указал, что итальянских зрителей у передачи все больше и больше.

"Я бы хотел поблагодарить их - они перевели свои отзывы на русский с помощью Google Translate. По-моему, это звучит так же чудесно, как наши песни на итальянском", - сказал он.

На создание программы ушло около трех недель. Создателям помогли перевести песни на итальянский язык, подогнать под ритм и написать диалоги. Ургант подчеркнул, что, пока на студии шла запись, он "перечитывал в гримерке Данте и пил граппу".