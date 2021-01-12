"Рассказывать о нем внукам в письмах из тюрьмы": интервью Урганта о "Ciao, 2020!" изданию Rolling Stone

30 декабря в эфире Первого канала вышел новогодний выпуск шоу "Вечерний Ургант" - "Ciao, 2020!". Он был высоко оценен итальянскими СМИ, а Иван Ургант, который вел это шоу под псевдонимом Джованни Урганти, стал в Италии настоящей звездой. Издание "Комсомольская правда" приводит фрагмент интервью с телеведущим для итальянской версии журнала Rolling Stone.
Ургант признался, что идея шоу "взялась буквально ниоткуда".
"Италия, как и все мы, сильно пострадала в 2020 году. Мы не могли туда поехать - впрочем, мы никуда не могли выехать. Мы скучали без путешествий за границу, без звуков иностранной речи. Мы хотели сделать что-то, что развеселит в первую очередь нас самих. Русские, которые поют самые популярные песни 2020 года на итальянском? Отлично!" - объяснил Иван.
Он рассказал, что было решено позвать "артистов года" и заставить всех их говорить по-итальянски. Все это надо было оформить как "типичное итальянское шоу 80-х".
"Мы решили так: даже если никому это не понравится, по крайней мере перед Новым годом на главном канале страны выйдет 50-минутная передача, в которой не будет ни слова на русском. Прекрасная история, чтобы потом рассказывать о ней внукам в письмах из тюрьмы. Но все прошло хорошо. Всем понравилось", - заметил Иван.
Ургант указал, что итальянских зрителей у передачи все больше и больше.
"Я бы хотел поблагодарить их - они перевели свои отзывы на русский с помощью Google Translate. По-моему, это звучит так же чудесно, как наши песни на итальянском", - сказал он.
На создание программы ушло около трех недель. Создателям помогли перевести песни на итальянский язык, подогнать под ритм и написать диалоги. Ургант подчеркнул, что, пока на студии шла запись, он "перечитывал в гримерке Данте и пил граппу".
Напомним, новогодний выпуск шоу "Вечерний Ургант" - "Ciao, 2020!" - это пародия на праздничные концерты итальянской эстрады 80-х годов, некогда популярные среди российских и советских зрителей. Видео уже набрало свыше 6 миллионов просмотров на YouTube и попало в российские и итальянские тренды.
Российские знаменитости выступали под итальянскими псевдонимами: Niletto и Клава Кока стали Нилетто Нилетти и Клаудией Кокка, Николай Басков и Даня Милохин - Николой Баска и Даниэле Милокки, Иван Дорн - Джованни Дорни, Егор Крид - Джорджио Кридди, Джиган - Джиджи, а Гарик Харламов - Энрико Карлаччи и т. д.