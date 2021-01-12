Линкайтс поручил PV разработать новую концепцию замены дизельных поездов

По словам министра, важно обеспечить жителей Латвии качественным общественным транспортом не только в зоне электрифицированной железной дороги, где в 2022 году уже планируется использовать новые поезда, но и в зоне неэлектрифицированных линий.

Линкайтс отметил, что рассматривается ряд вариантов замены дизельных поездов. "Наиболее подходящими для движения по латвийским регионам являются бимодальные поезда, которые могут работать как на электрической тяге на электрифицированных линиях, так и на альтернативном топливе.

На маршрутах с меньшим количеством пассажиров и меньшим расстоянием могут использоваться поезда с аккумуляторными батареями, например, в Рижском регионе. В случае закупки поставка новых поездов возможна не ранее 2026 года", 7

- сказал министр сообщения.

По словам Линкайтса, в настоящее время обсуждаются возможные инвестиции Европейского механизма восстановления и устойчивости в инфраструктурные проекты до 2026 года, которые могут предусматривать и развитие движения поездов в Риге и Рижском регионе.