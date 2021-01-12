В Литве - 902 новых случая Covid-19 за сутки, в Эстонии - 335

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждены 902 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончалось 27 человек, сообщил во вторник Департамент статистики Литвы.

Выздоровели 2937 болевших Covid-19.

С начала пандемии в Литве зарегистрированы 161 348 случаев Covid-19, 95 627 человек выздоровело, 62 451 продолжает болеть.

От коронавируса в Литве скончались 2272 человека.

Первой дозой вакцины от Covid-19 привиты 24 995 человек.

За минувшие сутки в Литве взята 7 601 проба на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии составило 1, 751 млн.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 3823 теста на коронавирус, позитивный результат дали 335 первичных тестов (8,8%). Скончались пять человек.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 590,68 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов - 12,4% общего количества.

Всего госпитализировано 409 пациентов.