Поветкин рассказал, как перенёс коронавирус

41-летний боксёр рассказал, что больше недели у него держалась температура выше 38 градусов, после чего он угодил в больницу, где ему начали ставить капельницы.

"Сейчас всё нормально, уже бегаю потихоньку, тренируюсь. У меня было поражение лёгких меньше 10 процентов. Надо будет снова провериться, думаю, должно было уже пройти", - сказал боксёр.

Поветкин добавил, что коронавирус случился очень не вовремя, когда уже полным ходом шла завершающая стадия подготовки к бою с Диллианом Уайтом. Из-за болезни россиянина реванш с британцем был несколько раз перенесён. Точной даты нового поединка пока нет, но почти наверняка это будет апрель 2021 года.

"Хочется ещё раз его уронить, чтобы поменьше болтал. А потом уже постараюсь выйти на бой за титул чемпиона мира", - заявил российский боксёр.

Что касается завершения карьеры, о котором часто упоминают в СМИ, то Поветкин признался, что пока не собирается вешать перчатки на гвоздь, несмотря на то, что ему в этом году исполнится 42 года.

"Пока есть возможность, я буду это делать. Нет такого боя или соперника, после которого я точно захочу закончить. Я буду продолжать, пока будет позволять здоровье", - сказал Поветкин.

Напомним, в первом поединке, который состоялся 23 августа, Поветкин победил Уайта, отправив британца в нокаут в пятом раунде. За время своей карьеры россиянин одержал 36 побед, потерпел два поражения и один бой завершился вничью. На счету Уайта 27 побед в 29 поединках.