Как было раньше - уже не будет, или Тенденции в сфере путешествий в 2021 году

- сказал технический редактор туристического агентства Skift Шон О'Нил.

"Если перед этим люди, попадая в новое место, отправлялись в информационные центры и киоски, где приобретали физические буклеты, то теперь все будет доступно в цифровом виде - в мобильных телефонах", - указал О'Нил.

Amadeus провел исследование туристической сферы, в ходе которого выяснилось, что 85% респондентов отметили, что технологии могут помочь во время путешествий, более того, они помогают и повысить уверенность во время путешествий. Туристы считают, что избегать точек физического соприкосновения, как и соблюдать социальную дистанцию, - чрезвычайно важный фактор.

Четверть британских и американских путешественников указали, что во время путешествий стоило бы брать с собой меньше документов, так как все можно показать в своем смарт-устройстве, что позволит снизить контакты с другими людьми.

Мобильные приложения не только позволят путешествовать удобнее. Это хорошо и для музеев и организаторов других активностей, которые смогут очень оперативно сообщать о новостях, например, о задержке или отмене посещения музея, а также помогут привести в порядок документы в системе.

О'Нил уверен, что многие туристические компании уже сейчас готовы извлечь пользу из упомянутых ранее тенденций.

"Такие бренды, как Viator, Airbnb и другие, смогут обеспечить людям различные предложения в смартфоне в момент, когда путешественник прибудет в пункт назначения. Если человек искал в Google, что делать в конкретном месте, то это поможет улучшить опыт пользователя, предоставив ему более точные предложения", - указал О'Нил.

Планируется, что путешественники будут бояться больших толп. Так будет минимум до момента, пока не будет вакцинирована большая часть общества. О'Нил прогнозирует, что различные приложения предложат туры, в которые путешественники смогут отправиться сами.

Возможно, популярными станут различные туристические игры, которые будут работать по принципу изданной в 2016 году игры Pokemon Go. 7

"Уже сейчас доступны различные приложения - например, Questo, позволяющее отправиться на прогулку по городам Европы и выполнять игровые задания в разных местах", - пояснил О'Нил.

Зеленый означает "ехать"!

В декабре генсек ООН Антониу Гутерриш указал, что центральная цель организации в 2021 году - создать глобальную коалицию, чтобы бороться против климатических изменений. Он сообщил, что "действия людей фактически вынуждают природу самоуничтожаться".

В 2020 году наблюдалось и беспрецедентное перемирие в военных зонах. Однако, к сожалению, со снижением влияния пандемии военные действия вернулись. Впрочем, возвращаясь к путешествиям, многие критики начали смотреть на влияние массовых путешествий на климат.

О'Нил отмечает, что популярность набирают такие компании, как британская Byway и французская Explora Project. Эти компании ищут возможности, как обеспечить своим клиентам более дружественные окружающей среде виды путешествий - например, как перемещаться из одного пункта назначения в другой, используя не самолеты, а поезда.

Автор книги The Green Edit: Travel - Easy Tips for the Eco-Friendly Traveller Джульетта Кинсман указывает, что долгосрочность - это тема, очень важная в разговорах путешественников.

"Люди ценят, что у них есть возможность не только быть более "зелеными", но и создать большее социально-экономическое влияние на свои решения", - отметила Кинсман. 7

Она признает, что для многих путешественников важнейшим фактором при выборе пункта назначения и вида путешествия является цена. Именно поэтому многие выбирают "незеленые" перевозки, так как они будут дешевле, однако это совсем не означает, что путешественники безответственны.