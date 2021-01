Как было раньше - уже не будет, или Тенденции в сфере путешествий в 2021 году

Возможно, популярными станут различные туристические игры, которые будут работать по принципу изданной в 2016 году игры Pokemon Go.

Автор книги The Green Edit: Travel - Easy Tips for the Eco-Friendly Traveller Джульетта Кинсман указывает, что долгосрочность - это тема, очень важная в разговорах путешественников.