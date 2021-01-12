Вт, 12.01.2021
2020 год мы закончили стабильно на позициях 2019 года, что на самом деле не так плохо. Разумеется, был очень амбициозный план поступлений на 2020 год, но в условиях пандемии его нельзя было выполнить. Иева Яунземе, глава СГД
Иева Яунземе, глава СГД
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Как было раньше - уже не будет, или Тенденции в сфере путешествий в 2021 году

ФОТО: EPA/Scanpix

У очень многих людей 2020 год останется в памяти как неприятный. Однако люди уже традиционно надеются, что новый год будет лучше предыдущего. Относится это и к путешествиям, которые из-за пандемии изменились до неузнаваемости. The Irish Times обобщило, с чем придется считаться путешественникам в 2021 году.

Станут ли маски для лица неотъемлемой частью наших путешествий, как паспорта, деньги или влажные салфетки? Будем ли мы больше думать о том, как путешествовать дружественнее окружающей среде? Сможем ли мы вообще снова путешествовать? И в конце концов - что изменится?

Без вакцины - практически никуда

Несколько месяцев назад руководитель австралийской авиакомпании Qantas Алан Джойс указал, что пассажирам, чтобы они могли летать, возможно, придется показывать подтверждение, что они вакцинированы. Некоторые его коллеги по индустрии авиации согласились с ним.

Пока что ни одна другая авиакомпания не говорила об этом публично, однако вероятность того, что перед посадкой в самолет придется предъявлять не только паспорт и билет, но и подтверждение вакцинации, возрастает. Впрочем, вакцинации может быть установлен рекомендательный характер.

Здесь нужно говорить о других факторах, например, о скорости вакцинирования в разных регионах мира. Особенно важно это будет в местах, зависимых от туризма.

Таким образом, принимая во внимание как интересы самих путешественников, так и задачу пунктов назначения по возможности быстрее восстановить экономику, более чем понятно, что вакцины будут играть главную роль.

Во-первых - вакцинация людей, проживающих в туристических пунктах назначения, а также обязательное требование паспортов вакцинации к въезжающим. Во-вторых, важным требованием может быть тест на Covid-19, чтобы был разрешен въезд в конкретную страну или регион.

Как изменятся аэропорты?

Хорошие новости в том, что в 2020 году аэропорты по всему миру значительно нарастили мощности тестирования на Covid-19. В отдельных аэропортах предлагаются быстрые антигенные тесты, которые фактически мгновенно показывают, заразился ли человек Covid-19. Однако не все страны принимают во внимание результаты таких тестов. Например, Испания и Италия - очень полюбившиеся отдыхающим страны. Обе эти страны будут требовать негативный PCR-тест, и получение результата этого теста значительно медленнее.

Еще в аэропортах будут определенные ограничения, позволяющие отделить пассажиров от работников аэропорта, в свою очередь, автоматизированные регистрационные устройства станут нормой. Кроме того, на стенах и полах можно будет прочесть не одно напоминание, что необходимо носить маски и соблюдать дистанцию.

При посадке в самолет пассажиры смогут увидеть, что спектр различных услуг стал значительно "тоньше", кроме того, пропадут журналы с передних кресел - это с целью сократить "точки соприкосновения". Большая часть авиакомпаний продолжит предлагать еду и напитки, так как это важный источник доходов, однако меню больше не будет доступно в печатном формате, так как...

Есть же мобильные приложения!

Да, у мобильных технологий во время путешествий будет очень большое значение.

"Принимая во внимание, что в течение последнего года мы были практически приклеены к экранам, людям и в дальнейшем нужно будет использовать свои мобильные телефоны, в том числе во время путешествий и получения услуг",

- сказал технический редактор туристического агентства Skift Шон О'Нил.

"Если перед этим люди, попадая в новое место, отправлялись в информационные центры и киоски, где приобретали физические буклеты, то теперь все будет доступно в цифровом виде - в мобильных телефонах", - указал О'Нил.

Amadeus провел исследование туристической сферы, в ходе которого выяснилось, что 85% респондентов отметили, что технологии могут помочь во время путешествий, более того, они помогают и повысить уверенность во время путешествий. Туристы считают, что избегать точек физического соприкосновения, как и соблюдать социальную дистанцию, - чрезвычайно важный фактор.

Четверть британских и американских путешественников указали, что во время путешествий стоило бы брать с собой меньше документов, так как все можно показать в своем смарт-устройстве, что позволит снизить контакты с другими людьми.

Мобильные приложения не только позволят путешествовать удобнее. Это хорошо и для музеев и организаторов других активностей, которые смогут очень оперативно сообщать о новостях, например, о задержке или отмене посещения музея, а также помогут привести в порядок документы в системе.

О'Нил уверен, что многие туристические компании уже сейчас готовы извлечь пользу из упомянутых ранее тенденций.

"Такие бренды, как Viator, Airbnb и другие, смогут обеспечить людям различные предложения в смартфоне в момент, когда путешественник прибудет в пункт назначения. Если человек искал в Google, что делать в конкретном месте, то это поможет улучшить опыт пользователя, предоставив ему более точные предложения", - указал О'Нил.

Планируется, что путешественники будут бояться больших толп. Так будет минимум до момента, пока не будет вакцинирована большая часть общества. О'Нил прогнозирует, что различные приложения предложат туры, в которые путешественники смогут отправиться сами.

Возможно, популярными станут различные туристические игры, которые будут работать по принципу изданной в 2016 году игры Pokemon Go.

"Уже сейчас доступны различные приложения - например, Questo, позволяющее отправиться на прогулку по городам Европы и выполнять игровые задания в разных местах", - пояснил О'Нил.

Зеленый означает "ехать"!

В декабре генсек ООН Антониу Гутерриш указал, что центральная цель организации в 2021 году - создать глобальную коалицию, чтобы бороться против климатических изменений. Он сообщил, что "действия людей фактически вынуждают природу самоуничтожаться".

В 2020 году наблюдалось и беспрецедентное перемирие в военных зонах. Однако, к сожалению, со снижением влияния пандемии военные действия вернулись. Впрочем, возвращаясь к путешествиям, многие критики начали смотреть на влияние массовых путешествий на климат.

О'Нил отмечает, что популярность набирают такие компании, как британская Byway и французская Explora Project. Эти компании ищут возможности, как обеспечить своим клиентам более дружественные окружающей среде виды путешествий - например, как перемещаться из одного пункта назначения в другой, используя не самолеты, а поезда.

Автор книги The Green Edit: Travel - Easy Tips for the Eco-Friendly Traveller Джульетта Кинсман указывает, что долгосрочность - это тема, очень важная в разговорах путешественников.

"Люди ценят, что у них есть возможность не только быть более "зелеными", но и создать большее социально-экономическое влияние на свои решения", - отметила Кинсман.

Она признает, что для многих путешественников важнейшим фактором при выборе пункта назначения и вида путешествия является цена. Именно поэтому многие выбирают "незеленые" перевозки, так как они будут дешевле, однако это совсем не означает, что путешественники безответственны.

"Хорошо, что мы думаем о том, кому направляем свои деньги. Я думаю, тот факт, что люди выбирают отдыхать и уходить в отпуск, это часть решения, а не проблема. Если человек выбирает гостиницу, которая заботится об окружающей среде, это уже хорошо. Думаю, что "зеленый стиль" и для поставщиков туристических услуг станет новой нормой", - сказала Кинсман.

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