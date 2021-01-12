В понедельник от Covid-19 привито 1312 человек
В понедельник от Covid-19 привито 1312 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения.
В понедельник от Covid-19 привито 1312 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения.
Ранее самое большое количество людей, вакцинированных от Covid-19 за один день, было 9 января - 901 человек.
С начала вакцинации в Латвии от Covid-19 привито 8274 человека. На сегодняшний день вакцинировано 3779 врачей и 4495 сотрудников медицинских учреждений.
В понедельник вакцинация проходила в 31 медицинском учреждении.
Вчера больше всего медиков вакцинировано в Рижской Восточной клинической университетской больнице - 289 человек, всего с начала вакцинации - 2560 человек.
В Клинической университетской клинической больнице им. Страдиня вчера привито 157 врачей, всего - 2213 человек.
В Детской клинической университетской больнице в понедельник вакцинированы 150 человек, с начала вакцинации - 880 человек.
Меньше всего людей было вакцинировано вчера в Бауской, Мадонской и Тукумсской больницах - соответственно шесть, пять и один человек.