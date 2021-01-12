Вт, 12.01.2021
Я не очень понимаю, некоторые называют "отец", "батя" и как-то еще. Для меня это как-то не очень правильно. Отец - слишком холодно, батя - пренебрежительно. Николай Лукашенко
Николай Лукашенко
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В понедельник от Covid-19 привито 1312 человек

Вакцинация от Covid-19 в Даугавпилсской больнице

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В понедельник от Covid-19 привито 1312 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения.

Ранее самое большое количество людей, вакцинированных от Covid-19 за один день, было 9 января - 901 человек.

С начала вакцинации в Латвии от Covid-19 привито 8274 человека. На сегодняшний день вакцинировано 3779 врачей и 4495 сотрудников медицинских учреждений.

В понедельник вакцинация проходила в 31 медицинском учреждении.

Вчера больше всего медиков вакцинировано в Рижской Восточной клинической университетской больнице - 289 человек, всего с начала вакцинации - 2560 человек.

В Клинической университетской клинической больнице им. Страдиня вчера привито 157 врачей, всего - 2213 человек.

В Детской клинической университетской больнице в понедельник вакцинированы 150 человек, с начала вакцинации - 880 человек.

Меньше всего людей было вакцинировано вчера в Бауской, Мадонской и Тукумсской больницах - соответственно шесть, пять и один человек.

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