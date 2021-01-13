"Я боялся, что он оторвёт мою руку от плеча". Журналист рассказал о необычном интервью с Тайсоном

Известный факт, что звёзды мирового спорта обычно во время интервью дают короткие ответы на вопросы и часто ограничиваются стандартными фразами. Связано это с тем, что известным спортсменам приходится сталкиваться с интервью практически ежедневно.

Майк Тайсон за время своей карьеры запомнился необычным отношением к журналистам. Некоторым он мог ответить весьма резко и даже нагрубить, а иногда легендарный боксёр и вовсе вставал и уходил с интервью, если его что-то не устраивало.

Казалось бы, что о жизни Майка Тайсона рассказано и известно всё, но время от времени появляются новые интересные воспоминания. Так, например, недавно журналист Норм Фронхайм поделился интересной историей про "Железного Майка".

"Ты никогда не знаешь, чего ожидать от Майка. Он может смотреть сквозь тебя, как будто ты пустое место. Иногда он взбудоражен или по-настоящему дружелюбен. Как-то я делал с ним интервью. Мы прообщались час, я сказал, что мне нужно идти, поблагодарил за интервью и пошёл к своей машине", - вспоминает Фронхайм.

Тайсону, видимо, этого показалось недостаточно, и он захотел продолжать интервью гораздо дольше, чем это было задумано журналистом.

"Он пошёл за мной. Шёл и продолжал говорить. Я уже открываю дверь своего пикапа, просовываю ногу внутрь, хочу сесть на сиденье, как вдруг Майк сзади берёт меня под локоть. Он сжал меня под локтем, и я почувствовал, как будто на мою руку положили 10 000 кирпичей", - рассказал журналист.

В таком положении Фронхайму пришлось общаться ещё около 30 минут, а Тайсон всё это время говорил без остановки.