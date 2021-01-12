Интарс Бусулис умолчал о том, что Новый год встретил на вечеринке в Москве

Журнал указал, что на вечеринке в столице России были такие знаменитости, как оперная певица Анна Нетребко, Валерий Сюткин с женой Виолой, пианист Денис Мацуев и Интарс Бусулис.

Изначально Бусулис изданию Privātā Dzīve объяснил, что был в Москве в начале декабря, когда там проводились съемки, а Новый год встретил дома.

Но позже артист все-таки признался, что встречал праздник в Москве.

"Я обещал это не комментировать. В это время надо быть осторожным, без лишней социализации", - сказал Бусулис.