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Интарс Бусулис умолчал о том, что Новый год встретил на вечеринке в Москве

Dziedātājs Intars Busulis

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В распоряжение издания Privātā Dzīve попала информация о том, что латвийский музыкант Интарс Бусулис встречал Новый год в Москве. Сначала артист об этом факте умолчал.

Журнал указал, что на вечеринке в столице России были такие знаменитости, как оперная певица Анна Нетребко, Валерий Сюткин с женой Виолой, пианист Денис Мацуев и Интарс Бусулис.

Изначально Бусулис изданию Privātā Dzīve объяснил, что был в Москве в начале декабря, когда там проводились съемки, а Новый год встретил дома. 

Но позже артист все-таки признался, что встречал праздник в Москве. 

"Я обещал это не комментировать. В это время надо быть осторожным, без лишней социализации", - сказал Бусулис. 

Музыкант утверждает, что после своего возвращения он сделал тест на Covid-19 и соблюдал самоизоляцию.

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