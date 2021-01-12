Пьяный водитель Rēzeknes satiksme устроил ДТП на работе. Его уволили

Член правления Rēzeknes satiksme Виктор Борцов пояснил, что обычно на предприятии проверяют содержание алкоголя в выдохе несколько раз в день, однако, принимая во внимание работу во время ограничений из-за Covid-19, было решено проводить тесты только на основе подозрений. Теперь же принято решение снова проводить проверки ежедневно.