Пьяный водитель Rēzeknes satiksme устроил ДТП на работе. Его уволили
Муниципальное предприятие Rēzeknes satiksme после совершения аварии в состоянии алкогольного опьянения уволило водителя, сообщает агентство LETA.
Муниципальное предприятие Rēzeknes satiksme после совершения аварии в состоянии алкогольного опьянения уволило водителя, сообщает агентство LETA.
В воскресенье на территории Rēzeknes satiksme водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, повредив собственность предприятия. На место происшествия была вызвана Госполиция.
Член правления Rēzeknes satiksme Виктор Борцов пояснил, что обычно на предприятии проверяют содержание алкоголя в выдохе несколько раз в день, однако, принимая во внимание работу во время ограничений из-за Covid-19, было решено проводить тесты только на основе подозрений. Теперь же принято решение снова проводить проверки ежедневно.
С водителем, который совершил аварию в состоянии алкогольного опьянения, руководство предприятия рабочие отношения прекратило.