Вт, 12.01.2021
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Николай Лукашенко
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Пьяный водитель Rēzeknes satiksme устроил ДТП на работе. Его уволили

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Муниципальное предприятие Rēzeknes satiksme после совершения аварии в состоянии алкогольного опьянения уволило водителя, сообщает агентство LETA.

В воскресенье на территории Rēzeknes satiksme водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, повредив собственность предприятия. На место происшествия была вызвана Госполиция.

Член правления Rēzeknes satiksme Виктор Борцов пояснил, что обычно на предприятии проверяют содержание алкоголя в выдохе несколько раз в день, однако, принимая во внимание работу во время ограничений из-за Covid-19, было решено проводить тесты только на основе подозрений. Теперь же принято решение снова проводить проверки ежедневно.

С водителем, который совершил аварию в состоянии алкогольного опьянения, руководство предприятия рабочие отношения прекратило.

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