Требование носить маски в школе для учеников 1-4-х классов остается в силе: новые решения правительства

На заседании планировалось заслушать подготовленную Минздравом информацию о текущей эпидемиологической ситуации, возможностях и загруженности системы здравоохранения, тестировании, ситуации в практиках семейных врачей.

Также обсуждалась актуальная информация о вакцинации от Covid-19 и подготовленное Министерством здравоохранения сообщение в связи с требованием к ученикам 1-4-х классов носить маски в школе.

Видео: Пресс-конференция

Для обеспечения массовой вакцинации против Covid-19 будет создано специальное бюро

Для обеспечения массовой вакцинации против Covid-19 будет создано специальное бюро, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране по-прежнему серьезная и критическая.

"Мы пока не можем позволить себе расслабиться", - подчеркнул Кариньш. 2

Премьер-министр сообщил, что во вторник на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению было заслушано видение нового министра здравоохранения Даниэля Павлютса о том, как организовать массовую вакцинацию против Covid-19.

"Будет специальное бюро, единственная задача которого будет заключаться в ежедневной организации и управлении процессом вакцинации", - сообщил Кариньш.

Чтобы уменьшить заболеваемость в центрах социального ухода, сотрудники будут сдавать экспресс-тесты на антитела к Covid-19

Как сообщила сегодня на пресс-конференции министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV), для снижения заболеваемости в центрах социального ухода сотрудники будут сдавать экспресс-тесты на антитела к Covid-19.

Она отметила, что в минувшие выходные в отделении "Эзеркрасты" государственного социального центра "Рига" был реализован пилотный проект по тестированию сотрудников, работающих в двух местах, с помощью экспресс-тестов на антитела к Covid-19.

Петравича подчеркнула, что при использовании экспресс-теста результат известен уже через 15 минут, а лабораторные анализы, проводимые один или два раза в месяц, не позволяют выявить инфекцию оперативно, что приводит к заражению большого количества сотрудников и клиентов.

Правительство сегодня одобрило проведение экспресс-тестов в учреждениях социального ухода. Кабинет министров пришел к концептуальному соглашению централизованно закупить тесты и обеспечить ими как государственные, так и муниципальные учреждения социального ухода.

В настоящее время государственным центрам социального ухода поручено закупить тесты незамедлительно, в то время как тесты для муниципальных центров социального ухода будут закуплены централизованно с помощью Министерства обороны и Государственной пожарно-спасательной службы.

Министерство благосостояния к четвергу рассчитает необходимое для этого проекта финансирование и представит отчет правительству.

Как сообщалось, в настоящее время Covid-19 инфицированы клиенты девяти из 25 филиалов государственных центров социального ухода.

Правительство не изменит решение об обязательном ношении масок в начальной школе

Правительство решило не менять ранее принятое постановление об обязательном использовании масок учениками 1-4-х классов, подчеркнув, что из-за существенного распространения Covid-19 в Латвии ношение масок в школах необходимо, сообщила агентству LETA представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане.