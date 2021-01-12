Вт, 12.01.2021
Вакцинация от Covid-19 теперь должна быть абсолютным приоритетом государства, чтобы Латвия могла быстрее выйти из пандемии. Эгил Левитс
Эгил Левитс
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  • Требование носить маски в школе для учеников 1-4-х классов остается в силе: новые решения правительства
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Требование носить маски в школе для учеников 1-4-х классов остается в силе: новые решения правительства

  • Для массовой вакцинации против Covid-19 будет создано специальное бюро
  • Сотрудники центров социального ухода будут сдавать экспресс-тесты на антитела
  • Решение об обязательном ношении масок в начальной школе остается в силе

Кришьянис Кариньш

ФОТО: AFP / Scanpix

Во вторник, 12 января, состоялось совместное заседание правительства и Совета по кризисному управлению, на котором обсуждалась текущая эпидемиологическая ситуация в стране. После заседания прошла пресс-конференция, трансляцию которой предлагает RUS TVNET.

На заседании планировалось заслушать подготовленную Минздравом информацию о текущей эпидемиологической ситуации, возможностях и загруженности системы здравоохранения, тестировании, ситуации в практиках семейных врачей.

Также обсуждалась актуальная информация о вакцинации от Covid-19 и подготовленное Министерством здравоохранения сообщение в связи с требованием к ученикам 1-4-х классов носить маски в школе.

Видео: Пресс-конференция

Для обеспечения массовой вакцинации против Covid-19 будет создано специальное бюро

Для обеспечения массовой вакцинации против Covid-19 будет создано специальное бюро, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране по-прежнему серьезная и критическая.

"Мы пока не можем позволить себе расслабиться", - подчеркнул Кариньш.

Премьер-министр сообщил, что во вторник на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению было заслушано видение нового министра здравоохранения Даниэля Павлютса о том, как организовать массовую вакцинацию против Covid-19.

"Будет специальное бюро, единственная задача которого будет заключаться в ежедневной организации и управлении процессом вакцинации", - сообщил Кариньш.

Чтобы уменьшить заболеваемость в центрах социального ухода, сотрудники будут сдавать экспресс-тесты на антитела к Covid-19

Как сообщила сегодня на пресс-конференции министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV), для снижения заболеваемости в центрах социального ухода сотрудники будут сдавать экспресс-тесты на антитела к Covid-19.

Она отметила, что в минувшие выходные в отделении "Эзеркрасты" государственного социального центра "Рига" был реализован пилотный проект по тестированию сотрудников, работающих в двух местах, с помощью экспресс-тестов на антитела к Covid-19.

Петравича подчеркнула, что при использовании экспресс-теста результат известен уже через 15 минут, а лабораторные анализы, проводимые один или два раза в месяц, не позволяют выявить инфекцию оперативно, что приводит к заражению большого количества сотрудников и клиентов.

Правительство сегодня одобрило проведение экспресс-тестов в учреждениях социального ухода. Кабинет министров пришел к концептуальному соглашению централизованно закупить тесты и обеспечить ими как государственные, так и муниципальные учреждения социального ухода.

В настоящее время государственным центрам социального ухода поручено закупить тесты незамедлительно, в то время как тесты для муниципальных центров социального ухода будут закуплены централизованно с помощью Министерства обороны и Государственной пожарно-спасательной службы.

Министерство благосостояния к четвергу рассчитает необходимое для этого проекта финансирование и представит отчет правительству.

Как сообщалось, в настоящее время Covid-19 инфицированы клиенты девяти из 25 филиалов государственных центров социального ухода.

Правительство не изменит решение об обязательном ношении масок в начальной школе

Правительство решило не менять ранее принятое постановление об обязательном использовании масок учениками 1-4-х классов, подчеркнув, что из-за существенного распространения Covid-19 в Латвии ношение масок в школах необходимо, сообщила агентству LETA представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане.

Повторно оценив необходимость использования масок в образовательных учреждениях, эксперты в области здравоохранения пришли к выводу, что использование масок учениками 1-4-х классов безопасно и не несет угрозы их здоровью.

25 января, когда для части учеников возобновится очное обучение, как педагоги, так и дети с 1-го класса во время и вне уроков должны будут носить маски.

Во время уроков в образовательных учреждениях дети и учителя находятся в закрытом помещении не менее 40 минут. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний указывает на то, что в этой ситуации присутствует высокий риск заражения. Это означает, что мер дистанцирования в школах недостаточно, чтобы ограничить распространение вируса, поясняют эксперты.

Специалисты в области здравоохранения подчеркивают, что ношение масок не оказывает негативного влияния на здоровье детей, напротив - защищает их не только от Covid-19, но и от других патогенов и аллергенов.

Кроме того, следует учитывать, что при использовании масок в школах уменьшается вероятность того, что кто-то из детей заболеет и придется организовывать учебу удаленно или отложить ее из-за изоляции или домашнего карантина, подчеркивает Минздрав.

Требование об использовании детьми с шести лет масок в школах введено и в ряде других стран - например, в Люксембурге, Венгрии, Чехии, Болгарии, в то время как на Мальте и в Греции маски необходимо использовать с четырехлетнего возраста.

Наблюдения показывают, что в странах, где ношение масок в школах является добровольным, таких как Эстония, Литва, Швеция и Дания, заболеваемость продолжает расти, в то время как в странах, где маски в школах являются обязательными, таких как Венгрия, Австрия, Румыния, Италия и Франция, заболеваемость снижается, отмечает Минздрав.

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