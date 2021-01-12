Требование носить маски в школе для учеников 1-4 класса остается в силе: новые решения правительства

На заседании планировалось заслушать подготовленную Минздравом информацию о текущей эпидемиологической ситуации, возможностях и загруженности системы здравоохранения, тестировании, ситуации в практиках семейных врачей.

Также обсуждалась актуальная информация о вакцинации от Covid-19 и подготовленное Министерством здравоохранения сообщение в связи с требованием к ученикам 1-4-х классов носить маски в школе.

Видео: Пресс-конференция

Для обеспечения массовой вакцинации против Covid-19 будет создано специальное бюро

Для обеспечения массовой вакцинации против Covid-19 будет создано специальное бюро, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране по-прежнему серьезная и критическая.

"Мы пока не можем позволить себе расслабиться", - подчеркнул Кариньш. 38

Премьер-министр сообщил, что во вторник на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению было заслушано видение нового министра здравоохранения Даниэля Павлютса о том, как организовать массовую вакцинацию против Covid-19.

"Будет специальное бюро, единственная задача которого будет заключаться в ежедневной организации и управлении процессом вакцинации", - сообщил Кариньш.

Чтобы уменьшить заболеваемость в центрах социального ухода, сотрудники будут сдавать экспресс-тесты на антитела Covid-19

Как сообщила сегодня на пресс-конференции министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV), для снижения заболеваемости в центрах социального ухода сотрудники будут сдавать экспресс-тесты на антитела к Covid-19.

Она сообщила, что в минувшие выходные в отделении "Эзеркрасти" государственного социального центра "Рига" был реализован пилотный проект по тестированию сотрудников, работающих на двух рабочих местах, с помощью экспресс-тестов на антитела Covid-19.

Она объяснила, что это решение было принято потому, что лабораторные анализы, проводимые один или два раза в месяц, не позволяют вовремя выявить инфекцию, что приводит к большому количеству заболевших сотрудников и клиентов.

Правительство сегодня поддержало экспресс-тесты в социальных учреждениях. Кабинет министров концептуально согласился закупать и проводить тесты централизованно как в государственных, так и в муниципальных учреждениях по социальному уходу.

Правительство не изменит решения об обязательном ношении масок в начальных школах

Во вторник правительство решило не менять предыдущее решение об обязательном использовании масок для учащихся 1-4 классов, подчеркнув, что распространение Covid-19 в Латвии слишком стремительное и ношение масок в школах необходимо, сообщила агентству LETA в Министерстве здравоохранения специалист Анна Страпцане.

Министерство пришло к выводу, что использование масок не имеет объективных негативных последствий для здоровья детей.

25 января, когда некоторые ученики возобновят учебный процесс очно, учителям и детям с 1-го класса придется носить маски во время и вне уроков.