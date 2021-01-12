Вт, 12.01.2021
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Иева Яунземе, глава СГД
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AstraZeneca подала заявку на утверждение своей вакцины против Covid-19

ФОТО: Shutterstock

Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) во вторник сообщило, что компания AstraZeneca и Оксфордский университет подали официальную заявку на регистрацию своей вакцины против Covid-19 в Европейском союзе (ЕС). Решение об утверждении вакцины может быть принято до 29 января.

"ЕАЛС получило заявку на условную регистрацию разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом вакцины против Covid-19", - говорится в заявлении агентства.

ЕАЛС заявило, что оценка вакцины "будет проводиться по ускоренному графику".

"Заключение о регистрации может быть выдано до 29 января (..), если предоставленные данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины будут достаточно убедительными и полными", - сообщает ЕАЛС.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала подачу заявки на регистрацию вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета "хорошими новостями".

После утверждения в ЕАЛС вакцина еще должна быть одобрена Еврокомиссией.

На сегодняшний день для использования в ЕС одобрены две вакцины - произведенная Pfizer и BioNTech вакцина Comirnaty и вакцина американской компании Moderna.

Вакцина, разработанная AstraZeneca и Оксфордским университетом, дешевле в производстве, чем вакцины конкурентов, ее проще хранить и транспортировать.

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