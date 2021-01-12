AstraZeneca подала заявку на утверждение своей вакцины против Covid-19

"ЕАЛС получило заявку на условную регистрацию разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом вакцины против Covid-19", - говорится в заявлении агентства.

ЕАЛС заявило, что оценка вакцины "будет проводиться по ускоренному графику".

"Заключение о регистрации может быть выдано до 29 января (..), если предоставленные данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины будут достаточно убедительными и полными", - сообщает ЕАЛС.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала подачу заявки на регистрацию вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета "хорошими новостями".

После утверждения в ЕАЛС вакцина еще должна быть одобрена Еврокомиссией.

На сегодняшний день для использования в ЕС одобрены две вакцины - произведенная Pfizer и BioNTech вакцина Comirnaty и вакцина американской компании Moderna.